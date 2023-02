Amper vrij en opnieuw op zoek naar kinderporno: man uit Waregem riskeert 4 jaar cel

Amper vrij na een eerdere veroordeling voor zedenfeiten ging een 45-jarige man uit Waregem opnieuw via de computer op zoek naar kinderporno. Een nieuwe celstraf van 4 jaar hangt hem boven het hoofd. “Dit keer wil ik echt geholpen worden”, aldus de man.

Tijdens een internationaal onderzoek naar kinderporno leidde een IP-adres naar Tim B. uit Waregem. Een huiszoeking op 11 juni 2022 leverde tienduizenden kinderpornografische afbeeldingen op computer, USB, iPhone,… op. “Beelden die hij via een peer-to-peer programma ook verspreidde naar anderen”, aldus de openbare aanklager. “Het is om schrik van te hebben. Hij was amper vrij. Volgens deskundigen is er ook een groot risico op herval en heeft hij afwijkende interesses in pubers.”

“Uit verveling”

B. bekende en boog zijn hoofd. “Ik besef dat ik een probleem heb en schaam me daarvoor”, klonk het. “Maar ik wil echt geholpen worden. Bij de vorige veroordeling schreef de gerechtspsychiater dat ik gewoon niet behandeld kon worden. Dat is nu anders. In de gevangenis volg ik al therapie. Ik wil echt een normaal leven leiden. Tijdens de coronaperiode stortte ik me volledig op mijn werk en zat ik daarna eenzaam op mijn appartement. Uit verveling zocht ik opnieuw naar kinderporno.”

Zijn advocate vroeg een celstraf met begeleidende voorwaarden uit te spreken. B. zit al ruim 6 maanden in voorhechtenis. Twee jaar voorwaardelijke celstraf van de eerste veroordeling dreigt nu ook effectief te worden. Vonnis op 15 februari. (LSi)