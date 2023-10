Amper twee weken na 18de verjaardag wordt tiener ontmaskerd als cannabisdealer

Amper twee weken nadat hij 18 jaar geworden was werd D.A. ontmaskerd als cannabisdealer. Hij liep op enkele maanden tijd zelfs tweemaal tegen de lamp. De tweede keer vond de onderzoeksrechter het welletjes en stuurde hem naar de gevangenis. Nu riskeert de tiener bij de strafrechter 12 maanden effectief.

Op 17 april van dit jaar werd D.A. tijdens een wegcontrole in Middelkerke betrapt toen hij 100 gram cannabis op zak had. Die was hij naar eigen zeggen net gaan kopen met vijf vrienden in Oostende. “Hij was op dat moment net twee weken meerderjarig”, sprak de procureur. “Hij is wel al gekend van bij de jeugdrechter voor drugszaken. Na die controle werd zijn GSM uitgelezen en daar waren sporen te vinden dat hij ook cannabis zou verkopen. Toch kreeg hij nog een kans en werd hij vrijgelaten door de onderzoeksrechter.”

Hotelkamer

“Twee maanden later was het echter opnieuw prijs toen in een hotelkamer in Nieuwpoort die hij geboekt had, een indringende cannabisgeur hing. Dit keer waren er nog meer aanwijzingen dat hij op grotere schaal cannabis dealt en daarom werd hij aangehouden. Hij zit nu nog in de gevangenis en we vragen voor hem 12 maanden effectief en 8.000 euro boete.”

Volgens zijn advocaat kende D.A. een moeilijke jeugd en raakte hij ondanks de kansen van de jeugdrechter niet af van zijn verslaving. “Nochtans zal die jeugdrechter u ook gezegd hebben dat de speeltijd aan 18 jaar voorbij is en u nu zwaar gestraft kan worden. Hoe voelt dat? Als jongetje tussen die volwassenen in de cel zitten?” Vonnis op 24 oktober. (JH)