Amper 2 weken 18 en al gewelddadige diefstal in K in Kortrijk

Amper twee weken had een jongeman uit Poperinge zijn achttiende verjaardag gevierd toen hij in winkelcentrum K in Kortrijk in de kledijwinkel voor jongeren New Yorker een gewelddadige diefstal pleegde. Hij duwde daarbij een winkelbediende van de roltrap. Voor zijn proces op de rechtbank in Kortrijk daagde hij niet op.

Op 26 november 2022 hield de winkelbediende Nathan T. nauwlettend in het oog toen hij met een witte pull het kleedhokje binnen stapte. Ze had een vermoeden dat hij eerder al een winkeldiefstal had gepleegd. Toen hij met een andere pull buiten stapte, hield de vrouw T. tegen. Wat volgde was een schermutseling waarbij de winkelbediende zelfs van de roltrap werd geduwd. Het hield haar niet tegen om samen met een veiligheidsagent nog eens de achtervolging in te zetten. Uiteindelijk slaagde ze er in zijn heuptasje los te rukken.

Op basis van gegevens in het tasje kon de politie T. in zijn woning in Poperinge bij de kraag grijpen. Hij gaf de diefstal van twee truien toe. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 12 maanden voor de afwezige jongeman. Vonnis op 1 februari. (LSi)