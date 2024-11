Ambulancier veroordeeld voor aanranding patiënte in ambulance, maar vrijgesproken voor aanranding stagiaire en seksistische sms’jes

Een 61-jarige net gepensioneerde ambulancier van de hulpverleningszone Fluvia uit Kortrijk is door de rechter veroordeeld tot een volledig voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor aanranding van een patiënte in de ambulance. De 28-jarige vrouw beschuldigde hem er van in haar borsten en vagina te hebben geknepen toen ze dronken in de ambulance lag. De klachten van een stagiaire over een tik tegen haar achterste en tal van vrouwen over seksueel getinte sms’jes draaiden op niets uit.

Op 19 maart 2023 snelde de ambulancier, bijna 30 jaar actief als hulpverlener en beroepsbrandweer, samen met een collega naar concertzaal De Kreun op het Kortrijkse Conservatoriumplein. Een 28-jarig meisje had er teveel gedronken en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. ’s Anderendaags diende ze klacht in tegen de ambulancier. “Ze was dan wel dronken, maar toch nog voldoende alert om te voelen dat hij aan haar borsten en vagina zat in de ambulance”, aldus advocate Ophelie Delorge in naam van het slachtoffer. “Camerabeelden maken heel duidelijk dat het deken volledig op haar lag toen ze in de ambulance werd gestopt en tot onder de borsten naar beneden was toen ze uit de ambulance werd gehaald.”

‘Kazernepraat’

Wat volgde was een onderzoek dat aan het licht bracht dat het vrouwonvriendelijke, seksistische gedrag van de ambulancier ook bij de hulpverleningszone Fluvia al niet onbesproken was. In december 2022 was er immers al sprake dat hij een stagiaire in de ambulance een slag op haar poep had gegeven. Waarop werd beslist dat de ambulancier niet meer met stagiairs of vrouwelijke ambulanciers mocht samenwerken. Bij verklaringen van collega’s viel op dat ze daar niet achterover van vielen.

De ambulancier zelf vroeg de vrijspraak voor de aanrandingen, maar kon niet ontkennen dat hij regelmatig heel schunnige en seksistische sms’jes verstuurde naar vrouwen. Op zijn gsm konden ook ‘dickpics’ gevonden worden die hij had verstuurd. “Dat zijn geen grapjes meer, overstijgt de zogezegde ‘kazernepraat’”, aldus nog Ophelie Delorge. Ook de openbare aanklager was niet mals voor de zestiger. “Een verregaand gebrek aan normbesef”, verweet ze hem. “Patiënten in een ambulance denken dat ze veilig zijn. En ook al de rest moet niet zomaar onder de mat geveegd worden omdat het een mannenwereld is.” Ze vorderde een celstraf van maar liefst dertig maanden. Volgens advocaat Philip Ghekiere, die de ambulancier verdedigde, is er aan heel wat sfeerschepperij gedaan omdat hij gekend stond als een felle mond. “De patiënte in de ambulance moest kokhalzen en is recht gezet en ondersteund”, klonk de verdediging. “Dan is het niet abnormaal dat het dekentje naar beneden is gezakt. “Het is nooit de bedoeling geweest haar ongepast aan te raken, ook niet bij de stagiaire, die hij gewoon een beetje opzij wou duwen om te kunnen passeren. Zelf heeft hij dat niet als een intieme aanraking ervaren.”

Voorwaardelijke straf

Over de seksuele sms’jes naar een vijftal vrouwen boog hij wél het hoofd. “Wansmakelijke berichten”, vond zijn eigen advocaat. “Maar dat betekent niet dat het strafbaar was. Van zodra hij geen reactie kreeg of aanvoelde dat zijn affectie niet werd beantwoord, stopte hij. Van stalking kan geen sprake zijn, maar hij moet wel inzien dat dergelijke berichten niet oké zijn. Misschien is het daarom niet slecht dat hij therapie zou krijgen.”

Het meisje uit de ambulance was de enige die zich burgerlijke partij stelde. Ze vroeg slechts 1 euro (symbolische) schadevergoeding. “Ze is niet uit op geld, maar op gerechtigheid”, aldus Ophelie Delorge. “Want ze heeft het gevoel dat hij met alles zomaar zal wegkomen.”

De rechter oordeelde dat de aanranding in de ambulance wel degelijk bewezen was, maar al de rest verjaard of niet bewezen was. “De berichtjes waren niet repetitief en niet bedoeld om schade te berokkenen”, vonden de rechters. Ze koppelden wel voorwaarden aan de twee jaar voorwaardelijke celstraf die ze de ex-ambulancier oplegden. (LSi)