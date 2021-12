Ambtenaar Belgisch leger ontkent gesjoemel met overuren

Een 56-jarige man uit Beernem riskeert in beroep 12 maanden met uitstel voor gesjoemel met overuren bij het Belgisch leger. Hijzelf ontkent.

De man was verantwoordelijk voor het personeelsbeheer. Tussen 27 maart 2017 en 4 september 2018 zou hij in de computer gesjoemeld hebben met zijn eigen overuren. Zodoende zou hij in die periode zichzelf zowat 100 overuren hebben toegeëigend die hij onder meer gebruikte om naar Pukkelpop te gaan. Zelf houdt de man zijn onschuld staande. Hij meent dat iemand anders in zijn plaats met de uren zou gefoefeld hebben. In eerste aanleg kreeg hij opschorting van straf, maar het parket ging in beroep.

Signaal

De procureur-generaal vindt dat een ambtenaar van de overheid die een systeem meer dan een jaar misbruikt, streng moet gestraft worden. “Dit moet een signaal zijn vanuit de overheid.” Er werden twaalf maanden met uitstel gevorderd. Zelf blijft hij zijn onschuld staande houden, ook al heeft hij de honderd uren intussen terugbetaald. “Wij hebben nooit onze onschuld kunnen bewijzen!” Uitspraak op 5 januari. (OSM)