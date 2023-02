Alsnog vijftien maanden effectieve celstraf voor inbraken in caravans in Bredene

Een twintiger uit Bredene heeft voor de Brugse strafrechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor vier inbraken op een camping.

Tussen februari en april 2020 drongen T.B. (21) samen met een Oostendse kompaan tot vier keer toe binnen in een leegstaande caravan op camping Costa in Bredene. Ze verbleven er telkens een tijdje, maakten gebruik van de nutsvoorzieningen en lieten de caravans in smerige omstandigheden achter. De twintigers bleken geen onbekenden voor het gerecht. Ze liepen onder meer tegen de lamp voor inbreuken op de coronaregels.

De advocaat van T.B. drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt was dakloos en had niet de intentie om iets te stelen”, pleitte hij. Op 5 november 2021 kregen de twee beklaagden uiteindelijk vijftien maanden voorwaardelijke celstraf. Maar omdat T.B. zijn voorwaarden niet naleefde, werd die straf vrijdag omgezet in een effectieve. (AFr)