“Als hij vrijkomt staan we de volgende keer voor assisen”: Zwevezelenaar krijgt 25 maanden cel voor slagen aan Brugse vrouw die hem in huis nam

Een 46-jarige man uit Zwevezele heeft voor de Brugse rechtbank 25 maanden cel gekregen voor grof geweld tegen een Brugse vrouw die hem onderdak bood. G.L. bedreigde het slachtoffer ook met de dood. Het openbaar ministerie vroeg drie jaar cel.

Door een drankverslaving verloor G.L. zijn werk en raakte hij op de dool. Omdat hij dakloos was, nam een goede vriendin uit Brugge hem begin juli in huis.

Aardappelmes

Maar op 21 juli kwam het tot een zware ruzie en gaf G.L. de vrouw enkele rake klappen in het gezicht. Vervolgens dreigde hij ermee het slachtoffer, haar moeder en dochter met een aardappelmes de keel over te snijden.

G.L. liep al talrijke veroordelingen op voor geweld. Zo kreeg hij in maart nog dertig maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor poging tot doodslag omdat hij een aardappelmesje plantte in de hals van een vriend.

“Hij kreeg al heel veel kansen maar meneer zegt gewoon foert”, stelde procureur Jochen van Aalst. “Als we hem vrijlaten staan we de volgende keer voor assisen.”

Verbaal geweld

De verdediging stuurde aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft die vrouw niet aangeraakt of bedreigd”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde.

“Er was enkel sprake van verbaal geweld. Toen zij beschonken thuiskwam, heeft hij haar uitgemaakt voor zot wijf. De bloedingen in haar gezicht kunnen verklaard worden door de ooglidcorrectie en facelift die ze net had ondergaan.”

De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan die uitleg. (AFr)