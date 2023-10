“Als een ware Rambo”: man uit Deerlijk (33) dringt woning binnen, ontvoert éénjarig kind op zijn fiets en wil daarna politie te lijf gaan met keukenmessen

.M. (33) uit Deerlijk riskeert 18 maanden cel voor feiten van onder meer ontvoering en weerspannigheid. Op 18 juni drong hij de woning binnen, waar hij zijn eenjarig kind ontvoerde. De politie die hem nadien wilde arresteren, werd bedreigd met een keukenmes.

Als in een filmscenario, was het volgens het Openbaar Ministerie. “Als een ware Rambo stampte hij de voordeur open, rukte het eenjarige kind uit de armen van haar moeder en vluchtte door de gietende regen op de fiets weg”, deed ze het relaas van de feiten die plaatsvonden op 18 juni dit jaar.

De beklaagde moest zich er maandagmorgen voor verantwoorden. Al was dat niet het enige. Toen hij doorhad dat de politie hem op de hielen zou zitten, dropte hij zijn dochtertje bij een vriend. Daarna verschanste hij zich bij hem thuis. “Toen de politie er aankwam, kwam hij naar buiten met in beide handen een groot keukenmes – niet om boterhammetjes te smeren”, vertelde de advocaat van de twee agenten die hem moesten oppakken. “Ze moesten hun dienstwapen trekken om hem te kunnen boeien.”

Enige nuance

De Procureur des Konings eist een celstraf van 18 maanden en een boete van 800 euro. De man erkende alle feiten, maar hamerde wel op de nuance. Die nuance blijkt geen voer voor een film, wel voor een soap. De mama van zijn dochtertje zou bij haar ex wonen in het kader van een procedure van de jeugdrechtbank. “Een façade omdat ze zo hoopt haar twee kinderen uit een andere relatie terug te zien. Maar ze sturen wel hartjes naar elkaar – er was nog een relatie. Op een gegeven moment was mijn cliënt het gewoon beu”, aldus zijn advocaat.

Die vroeg een straf met probatie-uitstel. “Dit wordt heel erg opgeblazen. Het kind, dat hem papa noemt, werd niet weggerukt. Iedereen was kalm”, klonk het. Wat de rechter ervan denkt, weet de man op 13 november. (JD)