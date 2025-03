Aloïs D. (90) overgebracht van Gent naar Merksplas… en nu naar Brugge: “Daar kunnen ze hem beter in de gaten houden”

Aloïs D. (90), de man die drie medebewoners van woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem (West-Vlaanderen) om het leven bracht, wordt nu overgebracht naar de gevangenis van Brugge. Dat melden verschillende media. Eerst zat hij nog in de gevangenis van Gent, maar hij werd voor gespecialiseerde zorg overgeplaatst naar de gevangenis van Merksplas. Maar voor medische redenen werd nu toch voor Brugge gekozen.

Aloïs D. (90) blijft een maand langer aangehouden na de drievoudige moord in het rusthuis. Vorige week ging de man enkele medebewoners te lijf. Twee slachtoffers lieten ter plaatse het leven, een derde slachtoffer, 94-jarige vrouw, overleed zaterdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het was de nachtploeg die het bloedbad aantrof en meteen alle hulpdiensten verwittigde.

Naar Merksplas…

Na zijn arrestatie werd Aloïs D. eerst vastgehouden in Gent, maar zijn advocate protesteerde. Volgens haar waren de omstandigheden daar niet geschikt, gezien de mentale en fysieke toestand van haar cliënt. Ze pleitte voor een overplaatsing naar de gevangenis van Brugge, waar een aangepaste ziekenboeg beschikbaar is. Toch werd hij naar Merksplas gebracht.

… en dan naar Brugge

Zijn verblijf daar was van korte duur. Na een medisch onderzoek is de onderzoeksrechter toch akkoord gegaan met de argumenten van de advocate van de verdachte. De man wordt al opnieuw overgeplaatst naar de gevangenis van Brugge om medische redenen. “De dokters kunnen hem in de gespecialiseerde ziekenboeg in Brugge beter in de gaten houden”, klinkt het.

Eerder al vrouw vermoord

In 2021 vermoordde de negentiger bovendien al zijn vrouw. De man werd destijds door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste in augustus 2022 om hem onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte mocht in afwachting van een eventueel assisenproces in een woonzorgcentrum in Dentergem verblijven. (bron: VRT NWS)