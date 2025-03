Aloïs D. (90) blijft maand langer aangehouden na drievoudige moord in woonzorgcentrum: “Hoort niet thuis in de gevangenis van Gent”

Aloïs D. (90) blijft een maand langer aangehouden na de drievoudige moord in een woonzorgcentrum in Dentergem. Dat besliste de Brugse raadkamer. In 2021 vermoordde de negentiger bovendien al zijn vrouw. “Wij hebben ons uiteraard niet verzet tegen een verdere aanhouding en begrijpen de noodzaak”, zegt meester Amélie Vandenberghe.

De negentiger werd afgelopen vrijdag opgepakt na gruwelijke feiten in Dentergem. Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag ging de man enkele medebewoners van een rusthuis in Dentergem te lijf. Twee slachtoffers lieten ter plaatse het leven, een derde slachtoffer, 94-jarige vrouw, overleed zaterdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Het was de nachtploeg die het bloedbad aantrof en meteen alle hulpdiensten verwittigde.

Geen onbekende voor gerecht

Opvallend: kort na de feiten kwam aan het licht dat D. in 2021 zijn eigen vrouw Mariette om het leven bracht. De man werd destijds door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste in augustus 2022 om hem onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte mocht in afwachting van een eventueel assisenproces in een woonzorgcentrum in Dentergem verblijven.

Het West-Vlaams parket, afdeling Brugge, liet na de feiten weten dat alle nodige documenten voor de internering van Aloïs D. maandag werden overgemaakt aan de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM). De KBM zou dan moeten bepalen hoe en waar de interneringsmaatregel zou uitgevoerd. Alleen kwam het niet tot een zitting van de KBM, omdat D. diezelfde week nog drie medebewoners neerstak.

Raadkamer

Inmiddels werd D. ondergebracht in de gevangenis van Gent. Dinsdagochtend verscheen de negentiger voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. “De raadkamer heeft beslist dat mijn cliënt verder aangehouden blijft”, zegt advocate Amélie Vandenberghe. “Wij hebben ons uiteraard niet verzet gezien de ernst van de feiten en uit respect voor de nabestaanden. We begrijpen de noodzaak. Vandaag ging het voor ons vooral over de plaatsing van mijn cliënt.” Volgens de verdediging is de gevangenis van Gent géén goede optie. “Experts zijn het er ook over eens dat de gevangenis van Gent geen geschikte plaats is.” De verdediging suggereerde daarom de ziekenboeg van de Brugse gevangenis.

D. was zelf niet aanwezig tijdens de raadkamerzitting, omdat er geen aangepast vervoer voorzien was voor de man.