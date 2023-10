Algerijnse vrienden staan terecht voor acht diefstallen: “Noodzaak om te overleven”

Drie Algerijnse vrienden moesten zich bij de strafrechter in Veurne verantwoorden voor een reeks van zes effectieve diefstallen in winkels en twee pogingen. Daarbij stalen ze vooral kledij en parfum. De drie pleegden de feiten naar eigen zeggen uit noodzaak. “We hadden niets, en verkochten de spullen voor wat geld”, zeggen ze.

Waarde van 2.100 euro

In mei van dit jaar werden verschillende diefstallen gepleegd in winkels, voornamelijk in Nieuwpoort. Enkele kledingzaken en ook parfumwinkels Ici Paris XL kregen ongewenst bezoek. Op 30 mei werd de bende een halt toegeroepen. “Een van de winkeliers herkende toen een van de mannen van een eerdere diefstal waarna de politie hem en zijn twee kompanen die buiten stonden kon oppakken”, sprak de procureur. “In hun auto werd een witte dieventas gevonden met daarin verschillende gestolen polo’s en shorts met etiketten. Die goederen waren bijna 2.100 euro waard. Na verder onderzoek met camerabeelden konden ze gelinkt worden aan zes diefstallen en twee pogingen. Alhoewel ze zeggen dat ze niet altijd samen waren hanteren wij het principe ‘samen uit, samen thuis, en vraag ik voor allen 1 jaar cel.”

De drie Algerijnen M.T., A.B. en T.B., verklaarden min of meer hetzelfde. “We leerden elkaar toevallig kennen en pleegden de diefstallen om wat geld te hebben, nadat we de spullen verkocht in Rijsel. Zelf hadden we niets, het was uit noodzaak.” Vonnis op 24 oktober. (JH)