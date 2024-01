Alexander (41) moet woning in Meulebeke toch afbreken van hof van beroep

Alexander Ghekiere (41), die een woning kocht langs de Paanderstraat in Meulebeke, heeft opnieuw slecht nieuws gekregen. Zijn woning is in zo’n slechte staat, dat ze moet afgebroken worden. Zelf woont hij in een stacaravan op hetzelfde terrein, die gebruik maakt van de nutsvoorzieningen van het bouwvallige huis. Onderneemt hij geen actie, dan komt er per dag een dwangsom van 100 euro bij. Hij tekende beroep aan tegen deze beslissing, maar het hof van beroep, bevestigde die enkel maar.

Alexander Ghekiere is in het dagelijks leven aannemer. Hij kocht de woning in de Paanderstraat aan met de bedoeling om er later op hetzelfde terrein een nieuw huis te bouwen.

Hij verhuurde de woning soms tijdelijk, maar de Woninginspectie stelde toch verschillende gebreken vast, waaronder elektriciteit die niet gekeurd was en vooraan hadden de glazen alleen enkel en geen dubbel glas. Er werden in totaal 104 strafpunten vastgesteld.

Forse boete

De gebreken waren bij de huurders ook merkbaar, want hun kinderen werden steeds zieker. Voor die gebreken volgde een correctionele vervolging en een forse boete, die Alexander betaalde.

Maar er volgde ook een herstelvordering aan de uitspraak. Alexander kreeg een jaar de tijd om het pand te slopen of te renoveren. Er zelf terug intrekken mocht niet omdat het huis ondertussen onbewoonbaar was verklaard.

Stacaravan

Daarop verscheen een stacaravan op het domein om leegstandsbelasting te vermijden. Het huis werd ontmanteld, maar andere ruimtes werden gebruikt als bureau en opslagruimte.

Bovendien maakte hij voor zijn stacaravan ook nog gebruik van de nutsvoorzieningen van het pand. Op die manier was slopen geen optie, en ook renoveren bleek geen oplossing omdat hij –van zodra zijn nieuwe woning was gebouwd- de oude tegen de vlakte zou gaan.

Dwangsom

Alexander beschikte ondertussen over een omgevingsvergunning voor de bouw van zijn nieuwe woning aan de achterkant van hetzelfde terrein. Volgens zijn architect mocht de oude woning worden behouden als ‘werfkeet’ tijdens de werken, maar zo redeneerde de rechtbank niet.

Sinds begin oktober 2022 betaalde hij een dwangsom van 100 euro en die was in januari vorig jaar al opgelopen tot 9.000 euro. Alexander vocht de dwangsom en de sloop aan bij het hof van beroep in Gent, maar ving bot. Het hof bevestigde de beslissing van de eerste rechter integraal en dus moet het huis onmiddellijk moeten worden gesloopt, op straffe van een dwangsom per dag vertraging. (OSM)