Alcoholslot voor 3 jaar en 13 maanden rijverbod voor 202 km/u maar geen verbeurdverklaring Alfa Romeo

Een 35-jarige automobilist uit Lauwe (Menen) is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van 13 maanden en een boete van 5.600 euro. Hij mag drie jaar lang enkel met een alcoholslot autorijden. Zijn rijbewijs krijgt hij pas terug nadat hij opnieuw slaagt voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.

Op 7 augustus 2021 kon Dimitri D. langs de N58 in Rekkem (Menen) aan 202 kilometer per uur in een zone 90 en met bijna 1 promillealcohol in het bloed geflitst worden. De hallucinante snelheidsovertreding bij de controle in Rekkem was de zoveelste in een rij. De politie trok meteen zijn rijbewijs voor 15 dagen in en nam de auto, die nog maar pas voor 17.000 euro was gekocht, in beslag. Enkele dagen later verlengde de politierechter dat rijverbod meteen nog eens voor 3 maanden. Dat gebeurde later nog eens, waardoor hij sinds de overtreding zijn rijbewijs nog niet terug kreeg.

Auto van moeder

De openbare aanklager wou de man rij-ongeschikt verklaren en de Alfa Romeo definitief afnemen. Op 12 juli 2020 liet hij immers in Wervik bij een controle 1,5 promille optekenen. Op 24 januari 2021 had hij opnieuw te veel gedronken en reed hij zonder het afleggen van zijn rij-examens en geneeskundige proeven 180 kilometer per uur op de snelweg. In totaal is hij al vier keer voor alcoholintoxicatie achter het stuur veroordeeld. De politierechter ging niet mee in de vraag hem rij-ongeschikt te verklaren of de auto verbeurd te verklaren. De Alfa Romeo was immers eigendom van zijn moeder, zo bleek uit onderzoek. En uit een verslag van een gerechtsarts bleek dat hij wél nog rijgeschikt was. (LSi)