Alcoholslot en rij-examens opnieuw na botsing tegen geparkeerde auto’s in Desselgem

Een 30-jarige automobilist moet opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen vooraleer hij na zijn rijverbod van anderhalve maand zijn rijbewijs opnieuw zal kunnen terugkrijgen. Dat is het gevolg van een botsing met 1,4 promille alcohol in zijn bloed in Desselgem (Waregem).

Op 23 april 2022 kwam K.D. met zijn auto langs de Liebaardstraat in Desselgem tegen twee geparkeerde voertuigen terecht. Zijn eigen wagen kwam op de zijkant terecht. Hij bleek 1,4 promille alcohol in het bloed te hebben en dat was niet voor het eerst. Daarom was de politierechter verplicht de installatie van een alcoholslot voor één jaar én de rij-examens, medische en psychologische proeven op te leggen. Daarnaast gaf hij de dertiger ook nog een boete van ruim 1.600 euro. (LSi)