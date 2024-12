“Alcohol is zo verleidelijk”: veertiger uit Zwevegem voor tweede keer in enkele maanden voor rechter voor partnergeweld

Een maand nadat hij was veroordeeld voor partnergeweld was er bij een 40-jarige man uit Zwevegem opnieuw sprake van agressie. Hij ontsnapte aan een aanhouding maar riskeert voor de rechtbank nu een celstraf van 9 maanden. “Ik ben ontgoocheld in mezelf maar alles gaat nu goed tussen ons”, aldus de man.

Op 10 april 2024 veroordeelde een rechter Senne D. tot een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden voor slagen aan zijn partner. Lang bleef de waarschuwing evenwel niet hangen want al op 18 en 19 mei was er opnieuw geweld tussen het koppel. “Hij greep haar bij de keel, het haar en de armen en sleurde haar bij de enkels naar buiten”, aldus de openbare aanklager. Hij vorderde een nieuwe celstraf van 9 maanden.

Het koppel leerde elkaar kennen op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Hij was er opgenomen voor een verslaving aan alcohol, zij voor een verslaving aan medicatie. Halfweg mei hadden beiden echter teveel gedronken. “Hij greep haar enkel bij de enkels om haar buiten te zetten, om haar het zwijgen op te leggen”, aldus advocaat Stefaan Bonte.

“Hij is voor de onderzoeksrechter geleid maar mocht beschikken als hij strenge voorwaarden volgde.” Eén van de voorwaarden was een contactverbod, maar ondertussen is het koppel opnieuw herenigd. “Ik moet gewoon van de

alcohol blijven”, aldus D.

“Alles gaat nu goed, zij drinkt ook niet meer en ik laat me begeleiden. Ik heb er veel spijt van, ben kwaad op mezelf. Maar alcohol is zo verleidelijk…” Voor de tweede keer in enkele maanden tijd vroeg D. de rechter een straf met begeleidende voorwaarden. Op 20 januari gaat de zaak verder.

