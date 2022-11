Albanese drugsbende krijgt mildere straf

Een 34-jarige Albanees is in beroep veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee met uitstel als leider van een drugsbende, die opereerde vanuit een café in Oostende.

Het gerecht voerde in 2018 een onderzoek naar vermeende drugsverkoop vanuit een horecazaak in Gistel. De speurders konden hun vermoedens niet hard maken, maar kregen wel de Albanezen E.V. (38) en E.A. (34) in het vizier. Zij stonden volgens het gerecht aan het hoofd van een bende die cocaïne en cannabis verkocht, vooral in Oostende maar ook in Middelkerke, Bredene, Koekelare, Gistel, Torhout en Brugge.

E.V. bleek zijn zaakjes te regelen vanuit een café langs de Torhoutsesteenweg in Oostende en schakelde zijn jongere broer in om via subdealers drugs aan de man te brengen. E.A. zette zijn neef in om drugs op te pikken in Brussel. Op 21 november 2018 werd de neef langs de E40 in Jabbeke onderschept met 200 gram cannabis en 160 gram cocaïne in zijn wagen. De bende haalde ook drugs in Nederland en E.A. plande zelfs de smokkel van een partij cocaïne tussen een lading limoenen vanuit Costa Rica.

E.A. kreeg vijf jaar effectieve celstraf, maar ging in beroep. In een lang betoog minimaliseerde zijn advocaat zijn rol en beweerde dat hij ook vrijwillig afzag van de smokkel van de coke uit Costa Rica. Het hof milderde tot vier jaar, waarvan twee met uitstel. E.V. kreeg twee jaar in plaats van vier jaar. Voor V.A. bleef de straf van drie jaar behouden. Een vierde lid, K.V. kreeg aanvankelijk drie jaar maar zag zijn straf dalen naar twee jaar met uitstel. (OSM)