Albanees krijgt drie jaar effectieve celstraf voor grootschalige cocaïnehandel in Oostende

Een 22-jarige Albanees heeft voor de Brugse rechtbank drie jaar effectieve celstraf gekregen voor grootschalige cocaïnehandel in Oostende. S.D. zag ook ruim 250.000 euro verbeurd. In de zaak werden ook drie afnemers veroordeeld, die drugskoeriers te slapen legden.

Onderzoek wees uit dat Albanese loopjongens elkaar sinds maart 2020 om de paar maanden aflosten om cocaïne aan de man te brengen in de omgeving van het Sint-Catharinaplein in Oostende. Ze wisselden maandelijks van gsm-nummer en de politie kon één van die nummers linken aan Oostendenaar D.E. (50), in wiens appartement op 12 januari 2022 ruim vier gram cocaïne en 70 gram cannabis werden aangetroffen.

Op het moment van de inval verliet de Albanese drugskoerier S.D. (22) het appartement met ongeveer 70 gram cocaïne, verdeeld in verkoophoeveelheden. De bende liet ook koeriers verblijven bij Oostendenaars J.V. (33) en Q.M. (33). Bij die laatste werd 700 gram cocaïne en ruim 5.000 euro cash aangetroffen. Wie drugs bij de bende wou bestellen, moest telkens ‘My friend, can I see you?’ sturen via berichtenapps als Wickr.

D.E. zat een kleine drie maanden in voorhechtenis en kreeg maandag drie jaar voorwaardelijke celstraf. Volgens de verdediging was hij verslaafd aan cocaïne en had hij zware schulden. “Hij besefte niet hij meewerkte met een professionele organisatie”, pleitte zijn advocaat. Q.M. kreeg twee jaar voorwaardelijk. J.V. kwam niet opdagen voor haar proces en kreeg twee jaar effectief. Ook koerier S.D. liet zich niet zien op het proces. (AFr)