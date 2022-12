Al veroordeelde pedofiel ontkent verkrachting van meisjes en ontucht met eigen zonen: “Allemaal georkestreerd”

Een 49-jarige man hangt een zware effectieve celstraf boven het hoofd op beschuldiging van de verkrachting van drie minderjarige meisjes, waaronder het 13-jarig liefje van zijn eigen zoon. E.B. zou hen ook aangezet hebben tot ontucht terwijl hij toekeek. De man ontkent alles: “Dit is allemaal zwaar georkestreerd door mijn eigen zonen en mijn ex die mij in de cel willen krijgen.” E.B. heeft de schijn wel zwaar tegen: hij werd al tweemaal eerder veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen.

De feiten kwamen eerder toevallig aan het licht nadat E.B., eigenlijk uit Moeskroen maar meestal verblijvend in de Westkust, in augustus vorig jaar zich schuldig maakte aan zware verkeersagressie op de E40 in Nieuwpoort. Hij reed toen een man aan op de pechstrook en kreeg daar in oktober drie maanden cel voor. Het was zijn 19-jarige zoon die hem toen aan de galg praatte en dat in deze zaak ook deed. De zoon verklaarde immers aan de politie dat zijn vader een seksuele relatie had met zijn eigen 13-jarige vriendinnetje, op zijn minst ook dubieus.

Verkrachting meisjes

“Wat volgde was een groot onderzoek waarbij het 13-jarig meisje inderdaad toegaf ook seks te hebben met haar plusvader”, sprak de procureur. “Maar ook twee zusjes die tijdens de feiten 10 en 14 jaar waren stapten naar de politie. Een van hen vertelde hoe ze samen met E.B. naar pornofilms keek en vervolgens seksuele handelingen op hem moest stellen. Een deskundige oordeelde dat ze consequente verklaringen aflegde. Het andere zusje herinnerde zich hoe ze in 2016 tijdens een overnachting bij hem in De Panne in haar slaap betast werden. Twee zonen van E.B. verklaarden hoe hun vader hen verplichtte zich te laten bevredigen terwijl hij toekeek. Tot slot werden op zijn telefoon en laptop verschillende zoektermen gevonden dat wijzen op kinderpornografische context. We vragen een zeer strenge effectieve celstraf en terbeschikkingstelling.”

Alles georkestreerd

De advocaat van E.B. vroeg furieus over de ganse lijn de vrijspraak. “Dit is duidelijk georkestreerd door zijn ex en twee van zijn zonen. Die vrouw is in Ronse gekend bij de politie voor haar valse aangiftes. Waarom werd dit niet opgevraagd? En zijn twee zonen vertelden aan zijn derde zoon dat ze alles willen doen om hem in de cel te krijgen. Voor het overige zijn er nul bewijzen. En de porno die hij zocht was volkomen legaal.” E.B. heeft wel de schijn tegen: in 2008 en 2015 werd hij al veroordeeld voor zedenfeiten met minderjarigen. De zaak gaat verder op 20 december. (JH)