Al veroordeeld voor klappen aan oom, nu staat man (32) uit Wervik voor tweede keer terecht voor partnergeweld na doorsnijden enkelband

Slagen aan zijn oom leverden een 32-jarige man uit Wervik halfweg 2022 nog maar 30 maanden cel op, maar amper twee maanden later sneed hij zijn enkelband door om zijn ex op te zoeken en haar enkele fikse klappen te geven. Een nieuwe celstraf van tien maanden lonkt om de hoek.

Na een banale discussie over de plaatsing van een deurslot trok Mike V. na een huwelijksfeest en overmatig alcoholgebruik naar zijn oom. Er was discussie over het karweitje. Een buurman zag hoe de situatie escaleerde en V. zijn oom met een stoel op het hoofd sloeg en zijn bebloede gezicht in een wurggreep hield. V. bleef doorrazen en dreigde ermee een hamer te halen om hem dood te slaan.

Toen agenten ter plaatse kwamen, bleef hij onder invloed van alcohol en drugs maar doorrazen. In het ziekenhuis gaf hij zelfs een verpleegster een slag. Zelf liep hij een neusbreuk op toen hij tijdens een schermutseling ten val kwam. Zijn oom verkeerde even in levensgevaar en liep onder meer een oogkasbreuk op. Het leverde Mike V. op 27 juni 2022 een celstraf van 30 maanden op. Enkel de periode die hij in de cel in voorhechtenis zat, sprak de rechter als effectieve straf uit, op voorwaarde dat hij zich voor zijn drugs- en alcoholprobleem liet begeleiden.

Relatiebreuk

Geen strafbare feiten plegen was ook een voorwaarde, maar op 26 augustus 2022 trok hij dus naar zijn ex en sloeg haar in het gezicht. “Hij had het moeilijk met de relatiebreuk, vooral toen bleek dat zijn beste vriend met zijn ex aan de haal was gegaan”, aldus zijn advocate.

Ze drong er bij de rechter op aan nogmaals een drugs- en alcoholbegeleiding op te leggen. “Het slachtoffer stuurt hem nog altijd (liefdes-)brieven, dus zo angstig zal ze wel niet zijn”, nuanceerde de advocate de eis tot schadevergoeding. V. heeft een job en ondertussen een nieuwe vriendin. Een onbekende voor het gerecht is hij niet. Hij liep al vijftien eerdere veroordelingen op. Vonnis op 3 mei. (LSi)