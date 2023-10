Agressieveling uit Bredene riskeert 52 maanden cel voor verkrachting, partnergeweld en grafschennis

Kevin J. (29) dwong zijn partner dagelijks tot orale seks en misbruikte haar zelfs tijdens haar slaap. Nu riskeert de Bredenaar voor de Brugse rechtbank 52 maanden cel, deels voorwaardelijk, voor verkrachting, partnergeweld, weerspannigheid en zelfs grafschennis. “Hij vernielde de urne van haar overleden zoontje”, aldus de procureur.

Op 23 maart snelde de politie naar de woning van Kevin J. in Bredene. Zijn vriendin stond vol blauwe plekken en werd volgens het openbaar ministerie duidelijk door hem gemanipuleerd en misbruikt. De vrouw verklaarde dat J. haar elke dag dwong tot orale seks en zich zelfs in haar slaap aan haar vergreep. “Hij gebruikte haar als een soort opblaaspop”, stelde procureur Christophe Bergez. “De vrouw werd ook dagelijks geslagen en geschopt. Bovendien vernielde de beklaagde de urne van haar overleden zoontje. Hij dreigde ermee haar de kop in te slaan als ze de politie zou verwittigen.”

Op 5 oktober vorig jaar was de politie ook al tussenbeide gekomen in een gevecht tussen J. en zijn broer. J. greep toen een kogelwerend vest van een agent vast en probeerde hem te slaan. De inspecteur kon de slag ontwijken, maar een collega die J. mee hielp overmeesteren deelde wél in de klappen. Door het gevecht met zijn broer raakte J. gewond en werd hij voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Op de spoedafdeling ging hij compleet door het lint en terwijl hij al geboeid was gaf hij een kopstoot aan een agent. Hij schold de agenten de huid vol. “Idioten, dwazen, vuile homoflikken”, hield procureur Bergez een kleine bloemlezing.

Nog agressiever

J. belandde in de cel en zat tot halfweg februari in voorhechtenis. Volgens zijn vriendin was de twintiger na die periode in de cel nog agressiever. Naast een zwaar agressieprobleem kampt J. met een drugs- en drankverslaving. Hij zeult ook al een zwaar strafblad mee. In oktober 2021 kreeg hij samen met zijn broer nog een jaar effectieve gevangenisstraf voor geweldpleging. De twee hadden op dat moment samen met hun andere broers al een bedenkelijke reputatie opgebouwd. Een reeks afpersingen en inbraken leverde hen jaren geleden al de bijnaam de “Daltons van Gistel” op.

Kevin J. kwam zich maandag zonder advocaat verdedigen. Naar eigen zeggen heeft hij zijn vriendin nooit geschopt of geslagen. “Ze liep die blauwe plekken al spelend op”, stelde hij. Hij wees vervolgens in de zaal naar het slachtoffer, dat was meegekomen om hem te steunen. “Anders moet je het haar zelf eens vragen?” J. gaf toe dat hij zijn vriendin soms om orale seks smeekte. Maar van verkrachting was naar eigen zeggen geen sprake. Dat hij de urne van haar overleden zoontje vernielde gaf J. dan weer wél toe. “Normaal ben ik niet agressief, maar soms wordt het wel te veel in mijn hoofd”, stelde hij. “Ik hoor niet thuis in de gevangenis, want daar leer je enkel slechte dingen.”

De rechtbank doet uitspraak op 13 november. (AFr)