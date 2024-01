Agressieveling die Blankenbergse politiecel onder water liet lopen moet drankprobleem aanpakken

Een 42-jarige man uit Lebbeke heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor de vernielingen die hij aanrichtte in een Blankenbergse politiecel.

Op 11 juni 2022 werd J.B. bestuurlijk aangehouden nadat hij in zwaar beschonken toestand een jongen van zijn step had getrokken. Van zodra de deur van de politiecel dicht was, ging de veertiger door het lint. Hij sloeg en schopte uit volle macht tegen de muren en de celdeur. Vervolgens koelde hij zijn woede op het sanitair meubel. En hoewel dit vandalismebestendig hoorde te zijn, hing het meubel achteraf een centimeter uit de muur.

Toilet leeggeschept

De Lebbekenaar schroefde daarna een vijs los en probeerde daarmee het doorgeefluik te bewerken. Hij plaatste een matras, toiletpapier en kledij voor het camerabewakingssysteem en liet ten slotte de cel onder water lopen. Hij schepte daarvoor zelfs het toilet leeg.

In zijn verhoor verklaarde B. dat de politie hem niet correct had behandeld. Naar eigen zeggen had hij zich moeten uitkleden tot op zijn onderbroek en had hij zeven uur in de cel gezeten, waarvan twee met zijn handen op de rug geboeid. Hij vond ook dat de politie hem onterecht had meegenomen.

Drankprobleem aanpakken

B. liep in het verleden al zeventien veroordelingen op, onder meer voor dronken rijden, slagen, smaad en weerspannigheid. De rechter legde de man een resem strikte voorwaarden op. Hij moet onder meer zijn drankprobleem aanpakken. (AFr)