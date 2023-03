Agressieve man uit Koksijde riskeert vijftien maanden cel en 800 euro geldboete nadat hij in volle coronacrisis door pull van politieagente heen beet

Een veertiger uit Koksijde riskeert in totaal vijftien maanden cel en 800 euro voor verschillende feiten. Zo beet hij in de isoleercel van het ziekenhuis in volle coronacrisis door de pull heen van een politieagente. Die liep daarbij een wonde op en vraagt 750 euro schadevergoeding.

De veertiger moet zich verantwoorden voor verschillende feiten op 29 november en 3 december 2021 in Koksijde. Op beide dagen uitte P.P. zware bedreigingen aan een dorpsgenoot. “Hij viel hem lastig als hij over straat wandelde, schold hem uit en dreigde hem ‘kapot te slaan en open te snijden”, zegt de advocaat van slachtoffer J. “J. was het zo beu dat hij een geluidsfragment maakte en daarop zijn de bedreigingen duidelijk te horen.”

Onder invloed

Toen P.P. op 3 december opnieuw over de schreef ging, kwam de politie hem arresteren. Dat gebeurde nadat hij zijn eigen ouders had geslagen omdat hij geen geld kreeg. “Maar hij was onder invloed van alcohol en drugs en de interventie verliep zeer moeizaam”, zegt de advocate namens politie Westkust. “In de isoleercel van het ziekenhuis beet hij tijdens de fixatie dwars door de pull van een politievrouw heen. En dat in volle coronaperiode.”

Die vrouw vraagt 750 euro schadevergoeding, de andere politiemensen 250 euro. De procureur eiste in totaal vijftien maanden cel en 800 euro boete voor P.P. Omdat die enkel zijn advocaat stuurde naar het proces en de bedreigingen ontkent wil de rechter hem persoonlijk zien. Op 14 april gaat de zaak verder. (JH)