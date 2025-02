Agressieve dronkenlap bespuwt politie en bijt buurman in de vinger: parket eist negen maanden cel

Een 39-jarige Bruggeling riskeert negen maanden cel, eventueel voorwaardelijk, voor slagen, weerspannigheid en bedreigingen.

Als hij te veel gedronken had, zorgde M.D. wel vaker voor overlast aan zijn woning in het centrum van Brugge. Op 31 maart 2023 was dat niet anders en kreeg hij het aan de stok met zijn 64-jarige buurman S.K., die op straat een sigaret stond te roken. M.D. zou de Armeense man zomaar tegen de grond hebben getrokken, waarna diens zoon H.K. (41) tussenbeide kwam. Hierop gaven de Armeniërs M.D. een flink pak slaag. Die beet op zijn beurt H.K. in de vinger.

Klappen met gordijnstok

Drie dagen later snelde de politie opnieuw naar dezelfde straat. M.D. was opnieuw boven zijn theewater en gooide enkele bloembakken stuk. Hij uitte ook bedreigingen in de richting van zijn Armeense buren. H.K. rende naar buiten en gaf M.D. enkele rake klappen met een gordijnstok. Hij zwaaide ook met een hakbijl.

Op 7 september 2023 zorgde M.D. opnieuw voor problemen nadat hij een fles whisky soldaat had gemaakt. De dertiger ging agressief tekeer tegen de politie en uitte bedreigingen. Hij spuwde ook naar de agenten en ging de racistische toer op. “Ik haat blanke mensen”, klonk het. D. kalmeerde maar niet en moest in het ziekenhuis zelfs gefixeerd worden.

Politie bellen

Het OM vroeg negen maanden cel, eventueel met uitstel, voor M.D. Vader en zoon K. werden mee voor de rechtbank gedaagd. Voor hen vroeg procureur Lode Vandaele toepassing van de strafwet. “Men moet zich proberen te beheersen en de politie bellen”, stelde hij. “Het is in België verboden om het recht in eigen handen te nemen.”

Voor de feiten van 31 maart vroeg M.D. de vrijspraak. “Mijn cliënt werd fysiek aangevallen nadat hij beledigingen had geuit”, pleitte meester Jonas Van Oyen. “Hij beet om zich te verweren toen ze op zijn hoofd schopten. Dit was wettige zelfverdediging. Intussen heeft mijn cliënt een andere woning op het oog.”

Dreigen met hakbijl?

H.K. ontkende dat hij dreigde met de hakbijl. “Hij had die toevallig in zijn handen omdat hij ermee bezig was in de keuken”, pleitte Ellen Eneman, de advocate van H.K. “Hij heeft hem zeker niet met de dood bedreigd. Bij de feiten van 31 maart was er sprake van uitlokking.” De Brugse rechtbank doet uitspraak op 6 maart. (AFr)