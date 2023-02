Agente terecht voor aanrijding met 2,27 promille in verboden rijrichting in Harelbeke

Er hangt een politie-agente een fikse boete en rijverbod boven het hoofd. Ze stond voor de politierechtbank in Kortrijk terecht omdat ze in Harelbeke met 2,7 promille alcohol in het bloed een verboden rijrichting inreed en verder reed na een lichte botsing. “Ik schaam me enorm”, klonk het.

Op 29 mei 2022 stapte de agente na een uitje met een vriendin toch nog in de wagen, hoewel ze wist dat ze teveel gedronken had. “Het was vooraf niet de bedoeling dat ze nog zou autorijden, maar in een poging een ruzie met de vriendin bij te leggen gebeurde het toch”, aldus haar advocaat Michiel Hoet.

In Harelbeke sukkelde de agente met haar wagen in een verboden rijrichting. Toen ze dat opmerkte en wou keren, botste ze licht tegen een geparkeerde bestelwagen. Toch reed ze verder, waardoor ze zich ook voor vluchtmisdrijf moest verantwoorden.

Gefilmd

Een getuige kon de aanrijding filmen en de politie verwittigen. Al snel kon de agente als chauffeur geïdentificeerd worden en stonden collega’s even later bij haar aan de deur. Een alcoholtest leverde 2,7 promille op. “Ze had teveel gedronken”, gaf de advocaat toe. “Maar ze dronk wel nog twee gin-tonics nadat ze thuis was gearriveerd”, nuanceerde hij. “De lichte aanrijding had ze niet gevoeld. Dus kon ze ook geen vluchtmisdrijf plegen.”

Haar rijbewijs moest ze meteen voor vijftien dagen inleveren. “Mijn oprechte excuses”, aldus de vrouw. “Ik besef dat ik een voorbeeldfunctie heb.” Vonnis op 27 maart. (LSi)