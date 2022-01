Agent op sokken achtervolgt kledingdief in drukke winkelstraat

Een 27-jarige Oostendenaar riskeert in de Brugse rechtbank twee jaar cel voor diefstal in een kledingzaak. De man werd geklist door een politieman, die in dezelfde winkel kledij aan het passen was.

Op 28 augustus vorig jaar probeerde Brahim O. met een jas aan de haal te gaan in de kledingzaak G-Star in de Kapellestraat in Oostende. In een pashokje trok hij zijn eigen jas over een nieuwe en probeerde zo de zaak te verlaten.

Politieagent Zaventem

Maar een kassamedewerkster kreeg hem in de gaten en sprak hem aan. Daarop duwde O. de vrouw aan de kant. Ze raakte daarbij gewond.

Het toeval wil dat er op dat moment een agent van de lokale politie van Zaventem kledij aan het passen was in het pashokje naast dat van O. Hij zag alles gebeuren en ging de dief achterna op zijn sokken.

Kopstoot

Twee Brugse agenten, die toevallig iets zaten te drinken op een nabijgelegen terras, schoten hun collega ter hulp. Tijdens zijn arrestatie gaf O. de Zaventemse agent een kopstoot.

Hij bedreigde hem ook met de dood. “De enige goede flik is een dode flik”, riep hij. Hij bedreigde ook de familie van de Oostendse agenten.

Parfumdiefstallen

Brahim O. kreeg in oktober vorig jaar al zestien maanden cel voor parfumdiefstallen en weerspannigheid. Hij spuwde toen naar de politie en dreigde ermee het politiekantoor in brand te steken.

De man zit nu in voorhechtenis voor een inbraak op de kerstmarkt in Oostende. De verdediging drong niettemin aan op een straf met uitstel. De uitspraak volgt op 15 februari. (AFr)