Agent krijgt geen straf voor slagen aan boer in Hertsberge

Een intussen gepensioneerde agent van de politiezone Het Houtsche heeft in beroep geen straf gekregen voor slagen, schuldig verzuim en schriftvervalsing tijdens een interventie ruim vier jaar geleden op een landbouwbedrijf in Hertsberge.

Om aan haar pompinstallatie in de Proosdijstraat in Hertsberge te raken, moet waterzuiveringsbedrijf Aquafin over de grond van landbouwer E.R. passeren. De situatie veroorzaakte geregeld spanningen, die op 2 mei 2018 een hoogtepunt bereikten.

Twee versies van de feiten

E.R. reed er met zijn tractor, toen een man van Aquafin aankwam. Om problemen te voorkomen, werd de politie er bijgehaald. Agenten C.S. en L.T. kwamen ter plaatse, waarop de situatie uit de hand liep. Volgens de 62-jarige landbouwer klom L.T. op zijn tractor om hem te verplaatsen. Toen hij zag dat er toch voldoende plaats was, zou hij van de tractor zijn gesprongen in ware superman-stijl en zijn knie op de borst van de landbouwer hebben geplant. Het resultaat was een klaplong, een barst in het borstbeen en een stukje van een wervel die was afgebroken. E.R. zou daarop verschillende malen hebben geroepen om de hulpdiensten te bellen. Maar L.T. zou daarop geantwoord hebben: “We gaan wij ier just niks doen!”

Volgens L.T. was de situatie helemaal anders. De landbouwer zou zich vol drama op de grond hebben gegooid. Omdat hij dacht dat de man zich aanstelde, wou L.T. hem weer recht trekken. Daarop zou de landbouwer in de arm van de agent hebben proberen bijten. “Hierdoor ben ik vooruit gevallen en met mijn knie op zijn borst beland.” Omdat hij nadien in zijn pv vergat te melden dat E.R. om de hulpdiensten had gevraagd, werd dit beschouwd als schriftvervalsing en schuldig verzuim. De agent liep daarop vijftien maanden cel met uitstel op, maar ging in beroep. “Ik heb geen vermijdbare fout gemaakt! Ik dacht dat hij zich aanstelde”, bleef hij volhouden.

Geen straf

Het openbaar ministerie wou zich eigenlijk niet te hard mengen in de zaak. “Er stond vijf man op te kijken, waaronder drie neutrale getuigen en zij hebben niks gezien. Het hof zal moeten oordelen.” Maar de landbouwer bleef bij zijn relaas. “Het was een overdreven agressieve interventie die op een andere manier had gekund. Ik wil de agent zeker niet aan het kruis nagelen, maar het stoort me wel dat niemand zijn verantwoordelijkheid neemt. De verwondingen komen immers niet door zich aan te stellen.”

Uiteindelijk besliste het hof om de gewezen agent enkel te veroordelen voor de slagen aan de boer en het hof oordeelde op basis van getuigenissen dat het ging om onopzettelijke slagen. Daarvoor kreeg hij opschorting van straf. Voor het schuldig verzuim en de valsheid in geschrifte werd hij vrijgesproken. (OSM)