Afpersers ensceneren moord met ketchup om landbouwer 80.000 euro af te persen

Een Bruggeling en een Bredenaar riskeren in beroep vijf jaar en 30 maanden cel voor de oplichting en afpersing van een landbouwer uit Heist. Het duo zou hun slachtoffer ruim 80.000 euro hebben afgetroggeld. Met ketchup hielden ze de boer zelfs voor dat ze in Spanje een moord voor hem hebben moeten plegen.

Het verhaal vangt aan op het moment dat landbouwer R.V. uit Heist een stevige som geld, er is sprake van één miljoen euro, kwijtspeelde bij een dubieuze investering. Bredenaar E.V. (61) zou hem daarop in 2014 aangeboden hebben hem te helpen. De man beweerde dat hij in Andorra toegang had tot een kluis waarin de diamanten lagen van het koppel aan wie de boer zijn geld had verloren. R.V. en de beklaagde sloten een deal om de diamanten op te halen, maar de stenen bleken vals te zijn. E.V. zou hem vervolgens, samen met P.T. (57) uit Brugge hebben afgeperst voor ruim 80.000 euro.

Zo beweerden ze dat ze 1,25 miljoen euro konden ophalen bij een bank in Spanje. Bij hun terugkomst, disten ze een verhaal op dat ze in Spanje een moord hadden moeten plegen. Om die bewering hard te maken, toonde E.V. een foto waarop T. schijnbaar poseert bij een bebloed lijk. In werkelijkheid was de foto in scene gezet met behulp van veel ketchup. Maar de boer persten ze af, omdat ze anders naar de politie zouden stappen en beweren dat hij de opdracht tot de moord had gegeven. Pas in 2016 kwam er een eind aan.

In eerste aanleg kreeg E.V. drie jaar cel, P.T. 18 maanden, waarvan 9 maanden effectief. Beide ontkennen in beroep. Behalve de in scene gezette foto, menen ze niks onregelmatigs te hebben gedaan. “Ze kregen opdrachten van R.V. om naar mensen te gaan en hen schrik aan te jagen, te ontvoeren en te doden. Maar dat hebben ze nooit gedaan!”, aldus hun advocaten. Maar volgens de procureur-generaal was het duidelijk dat de twee een gemakkelijk slachtoffer hadden uitgekozen en met een plan de man geld afhandig maakten. “Ze gingen voor makkelijk geldgewin, zonder respect voor de man.” Oorspronkelijk wou ze vijf jaar en 30 maanden vorderen, maar omdat de zaak al van 2016 dateert, is ze akkoord met drie jaar voor E.V. en 18 maanden volledig effectief voor P.T. De boer eist ruim 80.000 euro terug van de twee. Uitspraak op 14 oktober. (OSM)