Afghaanse vluchteling wil geen straf voor bezit kinderporno

Een Afgaan uit Londen die een tijd in Oostende woonde vraagt in beroep geen straf voor het bezit van kinderporno.

De man, die in 2012 naar België vluchtte, kreeg op 16 januari 2018 een filmpje op zijn gsm met kinderporno. Hij stuurde een emoticon van een triest gezichtje terug. Op 19 juli kreeg hij een nieuw, gelijkaardig berichtje. Hij kreeg in eerste aanleg tien maanden cel, maar vraagt in beroep de opschorting van straf.

“Hij heeft nooit bewust naar kinderporno gezocht, ook de zoeking op zijn laptop was negatief”, argumenteerde zijn advocaat. “Hij heeft zelf vijf kinderen en vindt kinderporno verwerpelijk. Hij heeft de bestanden ook nooit doorgestuurd, alleen heeft hij ze nooit gewist.”

De man is intussen verhuisd van Oostende naar Londen waar hij werk heeft gevonden. “Het is een eenmalige misstap, intussen heeft hij zijn les geleerd.” Uitspraak op 18 maart. (OSM)