Afghaanse vluchteling krijgt drie jaar cel voor drogeren en verkrachting van 16-jarige: “Ze vroeg het zelf”

Een 22-jarige Afghaan uit Bredene is in beroep veroordeeld tot drie jaar cel voor aanranding en verkrachting van een zestienjarig meisje, dat hij eerst verdoofde door haar een pilletje XTC te geven. Volgens zijn eigen verklaring werd hij bijna zelf verkracht en werd in eerste aanleg nog vrijgesproken.

In de nacht van 11 op 12 juni vorig jaar ging het toen zestienjarige slachtoffer op stap met twee vriendinnen. Bij hun terugkeer naar Oostende belandden de meisjes in de woning van F.A. (22) in Bredene. De Afghaanse vluchteling die sinds 2015 in België verblijft, gaf het meisje een gratis pilletje XTC waar het meisje slecht op reageerde.

Alleen achtergebleven

Toen haar vriendinnen naar Oostende trokken om uit te gaan, bleef zij alleen achter met F.A. Bovendien dronk ze wodka Red Bull, waardoor ze volgens haar advocaat volledig van de kaart was en daarenboven als minderjarige onmogelijk toestemming kon geven voor seks. De rechter in Brugge volgde die redenering niet omdat XTC een euforisch effect geeft en ze zich dus had kunnen verweren. F.A. kreeg enkel twaalf maanden cel omdat hij haar drugs had gegeven, maar kreeg de vrijspraak voor de verkrachting.

Toch bleef haar advocate erbij dat het meisje weerloos was. “Het was de eerste keer dat ze XTC nam, ze was pas 16 jaar en niet iedere gebruiker reageert daar meteen euforisch op.” Ook de procureur-generaal geloofde niet dat het meisje toen extatisch was. “Hij heeft misbruik gemaakt van de situatie. Uit alles blijkt dat het meisje in alles behalve een feestroes was. Iedereen weet dat XTC en alcohol een slechte combinatie is. Dit zijn feiten die absoluut niet getolereerd kunnen worden.” Dat het meisje zelfs zou gevraagd hebben haar broek uit te doen en seks te hebben, vond ze dan ook totaal ongeloofwaardig. Maar volgens de advocaat van F.A. was het meisje helemaal niet van de kaart. “Ze kon immers alles tot in het kleinste detail navertellen. Het was zijzelf die aanstuurde op seks en ze zijn samen nadien nog gaan feesten in Oostende.”

Drie jaar cel

Hij vroeg de vrijspraak voor de verkrachting, en een werkstraf voor de drugs. F.A. bleef er ook bij dat hij niet wist dat ze amper 16 was en dat ze zelf gevraagd heeft haar broek uit te doen en seks te hebben, terwijl hij zelf een vriendin heeft. “Eigenlijk wou ik zelf niet! Ik heb zelf een vriendin, maar ze bleef het vragen. Het was zeker met haar toestemming.”

Toch geloofde het hof hem niet en veroordeelde hem tot drie jaar cel. De procureur-generaal vorderde zijn onmiddellijke aanhouding, maar het hof oordeelde dat er onvoldoende vlucht- en recidivegevaar is. Hij zal zich dus pas later moeten aandienen aan de gevangenis. (OSM)