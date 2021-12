Afghaanse vluchteling in tranen voor rechter na dealen drugs aan station Roeselare

Een Afghaanse man die tot twee keer toe aan het station van Roeselare betrapt werd op het dealen van drugs barstte in tranen uit voor de rechtbank in Kortrijk. “Ik heb het moeilijk maar zal het nooit meer doen”, klonk het.

Met een gescheurde jas en gescheurde trainingsbroek verscheen Ghazi O. (30) uit Roeselare voor de rechter. Tot twee keer toe kon hij op 9 augustus en 18 oktober aan het station van Roeselare betrapt worden terwijl hij drugs dealde. Hij probeerde nog weg te vluchten toen hij agenten zag en gooide een zak marihuana weg. Bij een huiszoeking kon 45 gram marihuana en 445 euro cash geld gevonden worden.

Medische en mentale problemen

“Hij had niet genoeg met zijn leefloon om maandelijks rond te komen, kreeg drugs op krediet op voorwaarde dat hij zou verkopen”, aldus zijn advocaat. “Hij gebruikte zelf ook 1 tot 2 gram cannabis per dag. Hij kampt met zware medische en mentale problemen. Anderhalf jaar geleden kwam hij als politiek vluchteling naar België, op de vlucht voor de Taliban, zonder zijn vrouw en 4 kinderen.” Hij vroeg een volledig voorwaardelijke celstraf. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 7 maanden en een boete van 8.000 euro. “Ik besef dat ik fout ben en zal het nooit meer doen. Geef me nog een kans”, snotterde de Afghaan. Vonnis op 12 januari. (LSi)