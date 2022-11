Afghaanse Oostendenaar vrijgesproken voor vermeende verkrachting die in Faroek aan bod kwam

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 31-jarige Afghaanse Oostendenaar vrijgesproken voor verkrachting en aanranding van een jonge vrouw in Oostende. De beklaagde stapte zelf naar de politie toen de zaak aan bod kwam in het VTM-programma Faroek.

Na een stevig nachtje stappen werd de jonge vrouw op 22 juni 2019 rond 15 uur wakker. Ze lag naakt in haar eigen bed en stelde vast dat een onbekende kale man avances maakte. Door die vreemde situatie vermoedde het slachtoffer dat iemand iets in haar drankje had gedaan, waarna ze seksueel werd misbruikt.

Uit camerabeelden bleek dat ze in de vroege uurtjes op straat vergezeld werd door een man. Met die kale man met pet wandelde ze ook haar appartementsgebouw binnen, maar hij kon niet geïdentificeerd worden. In die omstandigheden werd een oproep gedaan in het opsporingsprogramma Faroek. Z.Z. stapte eind november 2020 zelf naar de politie, maar beweerde zich door overmatig alcoholgebruik niets meer te herinneren. Zijn sperma werd wel aangetroffen op het hoeslaken en in de slip van het slachtoffer.

De verdediging hamerde uitgebreid op de onschuld van de beklaagde. “Hij gaat zelfs spontaan naar de politie wanneer hij op televisie ten schande gemaakt wordt als mogelijke verkrachter”, aldus meester Terence Halsberghe. Volgens zijn advocaat zat Z. toen in een moeilijke periode, omdat zijn vrouw en kind in Afghanistan waren. De Oostendenaar ging veel uit en dronk veel. “Er is zeker seksueel contact geweest die nacht, ook al weet hij het niet meer. Maar van aanranding of verkrachting is geen enkel bewijs. Hij kan evengoed seksueel geagresseerd zijn door het slachtoffer.” Ten slotte werd opgemerkt dat de vrouw ook zelf de weg moet getoond hebben naar haar appartement. “Ik ben zeker van mezelf dat ik haar niet onder dwang meegenomen heb”, zei Z. in zijn laatste woord.