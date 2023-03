Advocaat uit Ieper krijgt opschorting van straf voor cyberlokking na chatsessie met minderjarige

Een advocaat van Ieperse balie mag niet meer optreden als raadsman van minderjarigen, nadat hij van de rechter opschorting van straf kreeg voor cyberlokking en aanzetten tot ontucht. De raadsman kreeg tijdens een chatsessie met een minderjarig meisje de vraag of ze hem een foto van haar borsten of bips moest sturen. De foto werd nooit gemaakt, maar het feit dat hij op haar vraag antwoordde, was voldoende om de man in de problemen te brengen.

Als advocaat chatten met een minderjarige, het kan nare gevolgen hebben. Dat ondervond een advocaat uit Ieper. De advocaat had het meisje leren kennen op de rechtbank waar hij met haar aan de praat was geraakt. De raadsman bleef contact met haar zoeken.

Foto van borsten of bips

In november 2021 waren ze aan het chatten toen het meisje blijkbaar vroeg of ze hem een foto moest sturen van haar borsten of bips. “Kies zelf maar”, antwoordde de advocaat en hoewel de foto nooit werd gemaakt deed die uitspraak de raadsman de das om. De advocaat wist wellicht niet dat de vriend van het minderjarig meisje op de hoogte was van de chatsessie. Die sprak erover met zijn vader en die vader begon de advocaat te chanteren en onder druk te zetten.

Cyberlokking

De zaak liep zodanig uit de hand dat alles eindigde voor de Ieperse rechtbank. De raadsman moest zich daar verantwoorden voor het aanzetten tot ontucht en cyberlokking. Dat is lokken van minderjarigen via digitale weg met het oog op het plegen van een misdrijf, meer bepaald het aanzetten tot ontucht. Zeker als advocaat moest de beklaagde goed hebben geweten dat wat hij deed niet door de beugel kon.

Geen straf

De rechter gaf de raadsman opschorting van straf voor cyberlokking en het aanzetten tot ontucht van een minderjarige op 5,6 en 7 november 2021. Voor de periode voor en na deze tijdstippen werd hij vrijgesproken. Hij werd ook vrijgesproken voor belaging. De advocaat krijgt dus geen straf, maar hij zal zich wel een aan enkele voorwaarden moeten houden. Zo mag hij niet meer optreden als jeugdadvocaat en moet hij zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Ook moet hij het meisje een schadevergoeding betalen.