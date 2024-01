Advocaat Acid furieus over schadeclaim van sterrenzaak na omstreden Reuzegom-video: “Ik zou onder de grond kruipen van schaamte”

Vandaag, moest Nathan Vandergunst (24), beter bekend als YouTuber Acid, voor de correctionele rechtbank van Brugge verschijnen voor het publiceren van een video waarin hij de persoonlijke gegevens van meerdere Reuzegommers vrijgaf. De video werd bijna 200.000 keer bekeken voor hij offline werd gehaald.

Met tientallen jonge fans in zijn zog is YouTuber Acid donderdag voor de Brugse rechtbank verschenen. De procureur vroeg een ‘principiële, maar duidelijke straf’ voor de omstreden video waarin de 24-jarige Blankenbergenaar de identiteit van enkele Reuzegommers prijsgaf na het proces rond de dood van Sanda Dia. Het Antwerpse sterrenrestaurant, dat na de video overspoeld werd door negatieve recensies, vroeg 200.000 euro schadevergoeding. Dat schoot bij de verdediging in het verkeerde keelgat. “Ik zou onder grond kruipen van schaamte”, schoot meester Walter Van Steenbrugge met scherp.

Opgewacht door een horde cameralui en fotografen kwam Nathan Vandergunst (24) – beter bekend als Youtuber Acid – donderdagochtend breedlachend het Brugse gerechtsgebouw binnen gestapt. Geflankeerd door zijn raadsman Walter Van Steenbrugge liet de Blankenbergenaar gewillig selfies nemen door tientallen jonge fans. Sommigen hadden zelfs gespijbeld om hem te komen steunen. “Schandalig dat hij een zwaardere straf riskeert dan de Reuzegommers voor de dood van Sanda Dia”, klonk het unaniem.

200.000 euro schadevergoeding

Verontwaardigd over de afloop van het Reuzegom-proces en de anonimiteit van de beklaagden, verspreidde Acid op 31 mei vorig jaar een video waarin hij vier Reuzegommers expliciet bij naam noemde. Eén van die vier – een voormalig praeses van de beruchte studentenclub – trok naar de rechtbank omdat hij niet in de zaak Sanda Dia werd vervolgd. Zijn ouders, die in Antwerpen een sterrenrestaurant runnen – deden dit ook en eisen nu 200.000 euro schadevergoeding wegens omzetverlies.

“Na die video kregen mijn cliënte massaal bagger over zich heen”, pleitte advocaat Wim De Colvenaer. “Het regende negatieve recensies en valse reservaties. Acid riep daar zelfs toe op. Die mensen hebben hun online reservatiesysteem moeten afsluiten. Na 30 jaar keihard voor hun zaak te hebben gewerkt, werden zij publiekelijk aan de schandpaal genageld voor een proces waar zij niet eens bij betrokken waren. En hun zoon al evenmin, want die zat op het moment van de fatale doop in het buitenland.”

Roem

Volgens De Colvenaer was het Acid enkel om het geld en de roem te doen. “Dit was geen maatschappelijk engagement”, foeterde hij. “Hij zegt letterlijk dat hij mijn cliënten zou ‘exposen’ en zelfs ‘cancelen’. Waar denkt hij hiervoor het recht vandaan te halen? Dit heeft niets met vrije meningsuiting te maken. Leugens als feiten poneren noem ik geen ‘mening uiten’. Acid heeft de Reuzegom-discussie gekaapt uit geldgewin. Waar was zijn verontwaardiging op het moment dat Sanda Dia stierf?” Voor de ex-Reuzegommer vroeg meester De Colvenaer één euro symbolische schadevergoeding.

de advocaat van die reuzegommer “ Jow Youtube Acid hier “ horen zeggen was toch wel het toppunt van de hele sessie — Nat Han (@NathanxAcid) January 18, 2024



De betichtingen aan het adres van Acid zijn niet min, gaande van belaging tot laster en eerroof en zelfs discriminatie op grond van politieke overtuigingen. Procureur Lode Vandaele vroeg een ‘principiële, maar duidelijke straf’ voor Acid. Opmerkelijk, want het openbaar ministerie (OM) voerde zelf geen onderzoek, nadat de burgerlijke partijen Acid rechtstreeks voor de rechtbank daagden. “De schandpaal is een middeleeuwse straf en staat niet in ons strafwetboek”, sneerde Vandaele. “De beklaagde speelde aanklager en rechter. Dit had niets met ‘influencen’ te maken.”

De demarche van het OM zette kwaad bloed bij Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Acid. “In mijn 38 jaar aan de balie heb ik dit nog nooit meegemaakt: een strafproces zonder dossier”, foeterde hij. “Er is geen enkel verhoor, geen enkel PV. Kortom: geen enkele onderzoeksdaad. Maar dan wél plots een straf eisen. Ik voel plaatsvervangende schaamte voor dergelijk amateurisme. Dit is du jamais vu!”

Elitair clubje

Over de gevraagde schadevergoeding was Van Steenbrugge al helemáál niet te spreken. “Ik zou onder de grond kruipen van schaamte”, schoot hij met scherp. “In plaats van hier 200.000 euro te komen eisen hadden ze beter wat meer aandacht gehad voor hun zoon, dan voor hun restaurant. Die maakte deel uit van elitair clubje met nazisympathieën. Ze verheerlijkten zelfs de Führer. Hun dooprituelen zijn ziekelijke folterpraktijken. Mijn cliënt vond het dan ook raar dat hun namen niet genoemd werden in de Vlaamse media. Die namen circuleerden trouwens al op het web. En alles wat hij in zijn video zei, was juist.”

En dat gold volgens Van Steenbrugge ook voor wat Acid zei over de burgerlijke partij. Elio (bijnaam van de ex-Reuzegommer, red.) zou volgens de advocaat immers wél een rol hebben gespeeld bij de fatale doop van Sanda Dia. “Hij coördineerde de zaken van op een afstand en riep op om sporen uit te wissen. Hij werd misschien niet vervolgd in de zaak, maar draagt wél een morele verantwoordelijkheid. Deze man koesterde politieke ambities. Mijn cliënt gaf duiding voor de kiezer.”

Van Steenbrugge ging voluit voor de vrijspraak. “Een werkstraf zullen we hier niet vragen. Dat is voor de Reuzegommers”, sneerde hij. Nog volgens de strafpleiter valt de video van Acid volledig onder de vrijheid van meningsuiting. “Mijn cliënt vertolkte enkel de collectieve verontwaardiging over het Reuzegom-proces. Meningen mogen schokkend en storend zijn, daarom zijn ze nog niet strafbaar. Dit is trouwens Acid, die rappend en zingend door het leven gaat. Wat hij zei is geen haatspraak, maar satire.”

Mocht Acid dan tóch de grenzen van de vrije meningsuiting hebben overschreden, dan is er volgens Van Steenbrugge sprake van een ‘drukpersmisdrijf’. “En zo’n misdrijven worden voor het hof van assisen beslecht”, stelde hij. “Wel, laat ons de zaak voor een volksjury brengen. Laat de bevolking oordelen.” Ook Acid kreeg nog even het woord. “Ik vind dat ik hier afgeschilderd word als een crimineel, terwijl ik dacht dat het een leuke video was. Het was mij ook helemaal niet om het geld en de roem te doen.” De uitspraak volgt op 22 februari. (AFr)