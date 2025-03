Adrescontrole leidt tot vondst kilo’s drugs in woning jongeman in Wervik: “Er zijn mensen die harder moeten werken om 1.500 euro per maand te verdienen”

Een routinecontrole om zijn nieuwe domicilie-adres te staven, leidde bij een 23-jarige jongeman uit Wervik tot de vangst van 8 kilogram cannabis en 1,8 kilogram cocaïne. Hij gaf toe als tussenpersoon voor de invoer van drugs uit Frankrijk te fungeren. Daarvoor dreigt nu een celstraf van dertig maanden.

Op 26 oktober 2024 wilde een agent het nieuwe domicilie-adres van Leopold U. controleren. Door het raam zag hij evenwel flessen lachgas staan. Er volgde een huiszoeking waarbij grote ogen werden getrokken. In een Louis Vuittontas kon ruim 100 gram cocaïne en 16.000 euro cash geld gevonden worden. In de rest van de woning lag nog eens 1,8 kilogram cocaïne en zo’n 8 kilogram cannabis(hars). “Drugs en geld die hij moest rondrijden en afleveren, als tussenpersoon”, gaf advocaat Thomas Gillis toe. Voor zijn diensten kreeg U. zo’n 350 euro per week en nog een procentje op de marge. “Zo’n 1.500 euro per maand”, aldus U. “Gemakkelijk verdiend”, vond de rechter. “Er zijn mensen die harder moeten werken voor dat bedrag.”

Vonnis begin april

In de Opel waar hij mee rond reed, kon een verborgen ruimte onder de achterzetel gevonden worden, om drugs te verstoppen. De openbare aanklager vorderde een celstraf van dertig maanden en een boete van 12.000 euro. Daarbovenop vroeg ze het cash geld, de Opel en een paar Lubotinschoenen en twee tassen van Louis Vuitton verbeurd te verklaren. “Ik rolde er in door een vriend, voor het geld”, gaf U. toe. Hij zit al vijf maanden in voorhechtenis in de cel. Advocaat Thomas Gillis vroeg de rechter enkel die periode als effectieve straf uit te spreken. “Hij heeft zoveel meer in zijn mars”, aldus de advocaat. “Hij wil na zijn vrijlating meteen hogere studies aanvatten.”

Vonnis op 9 april. (LSi)