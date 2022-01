Adellijke telg kasteel van Bossuit nog maar eens terecht voor agressie

“Ik ben volledig opgebrand door de jarenlange frustraties en stress. Ik vraag niets liever dan hulp.” Niet voor het eerst moest Tanguy (48), een telg van de adellijke familie de Talhouet de Boisorhand uit Bossuit (Avelgem), zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden.

In het voorbije jaar stelde hij zich drie keer agressief op tegen inspecteurs of agenten. Het verhaal-dat-nooit-lijkt-te-eindigen uit Bossuit…

De sfeer rond het beschermde slotkasteel van Bossuit uit 1680 is al tientallen jaren verhit. Oorzaak? De verdeeldheid rond het kasteel binnen de adellijke familie. Moeder Marie-Claire en vader Gérard de Talhouet verdeelden hun drie kastelen op Frans en Belgisch grondgebied onder hun zes kinderen.

Charles en Yvonnick kregen het domein van Bossuit. Charles kreeg de zorg over het kasteel, Yvonnick over de boederij en landerijen. Dat ging behoorlijk goed, tot hun vader in 1993 stierf.

Pesterijen

Dat was de start van pesterijen heen en terug en een niet aflatende ruzie waar ook Yvonnicks kinderen Tanguy en Aymeric in meegesleurd werden. Bewoners die op het kasteel kwamen wonen, werden gepest door de clan Yvonnick. Toen het kasteel nog als restaurant-feestzaal werd uitgebaat, verstoorden ze met de regelmaat van een klok de feesten. Genodigden van een huwelijksfeest op het kasteel zagen plots een kar vol mest voorbijrijden, of er werden bieten voor de deur gelost, of de uitbaters kregen een emmer water over het hoofd.

De familie van plastisch chirurg Bart Decoopman maakte in 2001 hardhandig kennis met Tanguy tijdens een familiefeest op het kasteel. Het leverde Tanguy in 2006 al een veroordeling op. In 2010 volgde nog een veroordeling voor belaging van andere huurders van het kasteel. De twee broers Charles en Yvonnick kregen ook problemen met het gerecht omdat ze het kasteel lieten verloederen.

Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar later en overleed Yvonnick. Zoon Tanguy woont nog altijd op de boerderij naast het kasteel. Hij draagt zorg over zijn zwaar dementerende moeder maar de erfeniskwestie en de problemen rond de staat van het kasteel zijn nog altijd niet van de baan. Daarbovenop kreeg hij het ook nog aan de stok met de inspectie Dierenwelzijn over de staat van de paarden die hij op de boerderij en in de stallen kweekt.

Eigen wereld

Precies bij drie controles van de dienst Ruimtelijke Ordening, Dierenwelzijn of de politie ging het zowel op 18 maart, 13 september en 23 september 2021 opnieuw helemaal fout. Inspecteurs werden achternagezeten met een paardenhalster of werden bedreigd of geslagen. Toen agenten Tanguy met zijn tractor zonder rijbewijs zagen rondrijden en hem wilden doen stoppen, werden ze ei zo na van de weg gereden.

Sindsdien is die tractor in beslag genomen. “Verontrustend gedrag”, vond de openbare aanklager. “Hij leeft in zijn eigen wereld en heeft lak aan alle regels.” Hij vorderde een voorwaardelijke celstraf van 9 maanden en drong aan op begeleiding.

Emmer is vol

Tanguy bekende dat hij telkens in de fout ging maar voelt zich al te snel geviseerd. “Hij beseft dat het zo niet meer verder kan”, aldus zijn advocate Iris Santens. “Al die problemen, de zorg voor zijn moeder, de jarenlange familievete, elke dag op het verloederde kasteel moeten kijken,… Het heeft er voor gezorgd dat hij ‘op’ is.”

“De emmer is zo vol dat hij bij zo’n controles telkens onmiddellijk overloopt. Maar het is niet zo dat hij lak heeft aan alle regels.” “Ik sta open voor begeleiding en hulp. Ik vraag niets liever”, aldus Tanguy. “Eigenlijk erfde ik ook maar al die moeilijke stresssituaties van mijn vader.”

(LSi)