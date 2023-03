Acteur uit ‘Patser’ krijgt celstraf voor afpersing in Kortrijk: “Zolang dit duurt, kan ik geen filmrollen meer spelen”

Een acteur die onder meer kleine rolletjes speelde in de film Patser en de serie Grond is samen met twee anderen veroordeeld voor afpersing en vrijheidsberoving. De drie bedreigden hun slachtoffer en eisten 30.000 euro. Ze vroegen de vrijspraak, maar krijgen tot anderhalf jaar effectieve celstraf.

Op 17 januari 2021 reden de drie mannen een tijdlang met hun slachtoffer rond in de auto. M.B. (29) zou hem geslagen hebben, J.R. (30) hield hem onder schot en K.V. (35) volgde met een andere wagen. De drie eisten 30.000 euro. Het slachtoffer beweerde dat hij het geld had liggen in zijn woning in Kortrijk en leidde zijn aanvallers naar daar.

Hij is zelf de spin in het web

In Kortrijk slaagde hij erin de politie ter verwittigen. Alle drie de beklaagden beweerden echter dat het slachtoffer helemaal geen slachtoffer was. “Hij is zelf de spin in het web”, zei een van hun advocaten op het proces. “Hij had een opdracht aangenomen van het criminele milieu om ergens 30.000 euro te krijgen, maar dat mislukte. Hij kon zijn beloftes aan het milieu niet nakomen en mat zich dan maar een slachtofferrol aan.”

Volgens het Openbaar Ministerie speelde het slachtoffer wel open kaart en toonde hij ook snapchatberichten die hem zelf in een slecht daglicht plaatsten. Daarom veroordeelde de rechter J.R en K.V. tot anderhalf jaar cel. M.B. krijgt zestien maanden en zal zijn acteercarrière nog even op pauze moeten zetten. “Ik heb nog rolletjes gekregen in films maar zolang ik in deze situatie zit, kan ik ze niet uitvoeren”, zei B. op het proces. “Ik ging alleen in op een aanbod om ergens geld te gaan halen, maar ik wist niet waar of bij wie.” (JF)