Achttien maanden effectieve celstraf voor Nederlandse pakjeskoerier met ruim 23 kilogram heroïne op zak in Kortrijk

Een 27-jarige Nederlander is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een celstraf van 32 maanden en een boete van 16.000 euro omdat hij als drugskoerier fungeerde. De helft van de straf is effectief, de andere helft voorwaardelijk. In Kortrijk kon hij met ruim 23 kilogram heroïne in zijn bestelwagen geklist worden.

Twintig zakjes, vacuüm verpakt, goed voor 23,39 kilogram heroïne. Dat vonden drugshonden op 31 juli 2022 bij een controle in Kortrijk in twee verborgen ruimtes van zijn bestelwagen Mercedes Sprinter. Waarmee hij naar eigen actief was als koerier voor pakjesdienst DHL. Maar zijn lading bestond dus uit meer dan pakjes alleen. “Het was de eerste keer”, aldus de man die al sinds zijn arrestatie in een Belgische cel verblijft.

ANPR-camera’s

Daar geloofde de openbare aanklager weinig van. “Een beginneling gaat nog niet met zo’n hoeveelheid drugs op pad”, aldus de procureur. “Nazicht van ANPR-camera’s leerde ook dat hij verschillende keren de grens overstak.” “Met pakjes”, hield Karen K. vol. “Hij kreeg financiële problemen door de gestegen brandstofprijzen”, pleitte zijn advocaat. “Hij zou 500 euro per rit krijgen.” (LSi)