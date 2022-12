Achttien maanden celstraf met uitstel voor diefstallen uit voertuigen aan de kust

Een 38-jarige Marokkaan heeft voor de Brugse strafrechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor een reeks diefstallen uit voertuigen aan de kust. Na ruim vier maanden voorhechtenis mag hij de cel verlaten.

Op 30 juni liep Amer A. tegen de lamp op de parking van de Colruyt in Middelkerke. Volgens de winkeldetective was de man duidelijk op dievenpad en hij herkende hem bovendien van een eerder feit. Op camerabeelden was te zien hoe A. op 21 juni 305 euro gestolen had uit een geparkeerde wagen. A. werd in de boeien geslagen en zat sindsdien in de cel.

Slachtoffer meegesleept

Verder onderzoek linkte de Marokkaan aan de diefstal van een smartphone uit een wagen op 24 november vorig jaar in Oostende. En op 10 februari ging hij in Bredene aan de haal met de portefeuille, een powerbank en 750 euro van een vrouw. Hij gaf het slachtoffer toen een duw en sleepte haar zelfs even mee over de grond. Op 12 juni maakte hij ten slotte ook nog een smartphone buit in Koksijde.

Onterecht beschuldigd

Amer A. betwistte de feiten in Bredene en de smartphonediefstallen. “De dief liet een gsm vallen, maar het is niet zeker dat die gsm van mijn cliënt was”, aldus meester Bram Vercouter, die met succes aanstuurde op een straf met uitstel. A. maakte tijdens het proces misbaar over zijn lange voorhechtenis. “Ik waan mij in zwart Afrika”, foeterde hij. “Daar kan je ook onterecht beschuldigd worden. U mag mij niet martelen voor twee feiten.” (AFr)