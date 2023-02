Achttien maanden cel voor Fransman na diefstal batterijen bij Roeselaarse vrachtwagendealer

Een 39-jarige Fransman uit Tourcoing is veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden en een boete van 1.600 euro voor de diefstal van vijftien batterijen en twee aluvelgen op de site van een Roeselaarse vrachtwagendealer.

Een werknemer van Callant Trucks langs de Beversesteenweg merkte op 27 november 2022 Nabil Z. op terwijl hij vrachtwagenbatterijen uit een container nam. Wat volgde, was een achtervolging te voet en met de auto. Uiteindelijk kon Z. geklist worden. Naar eigen zeggen pleegde hij de diefstallen uit financiële moeilijkheden.

In 2017 liep hij al eens tegen de lamp bij een koperdiefstal, goed voor twintig maanden celstraf. “Ik heb veel spijt. Het was echt de laatste keer”, vertelde Z. aan de rechter. “Hij is bang terug naar de cel te moeten”, aldus zijn advocaat. (LSi)