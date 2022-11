Achttien maanden cel voor cannabishandel en bezit kinderporno in Brugge

Een 34-jarige Bruggeling heeft achttien maanden effectieve celstraf gekregen voor bezit van kinderporno en cannabishandel. De Brugse rechtbank verklaarde ook 5.000 euro verbeurd.

Op 25 januari vorig jaar bracht de vriendin van D.V. diens gsm naar de Brugse politie. De zwangere vrouw verklaarde dat ze kinderporno op het toestel had aangetroffen en overhandigde ook een potje met dertien verpakkingen MDMA, eveneens van haar vriend. Bij een huiszoeking werden nog eens 73 verpakkingen met de drug aangetroffen.

Psychische problemen

Tijdens zijn verhoor verklaarde D.V. dat hij toevallig op een website met kinderporno was beland maar dat hij wel was blijven doorklikken. Hij gaf ook toe dat hij sinds september 2020 wekelijks 50 tot 100 gram cannabis had verkocht. Hij wou ook MDMA verkopen maar door de coronamaatregelen was er geen vraag naar de partydrug.

De verdediging pleitte dat V. met psychische problemen kampt sinds de zelfmoord van zijn moeder. “Hij zocht zijn toevlucht in drugs”, aldus advocaat Kris Vincke, die tevergeefs aandrong op een straf met uitstel. (AFr)