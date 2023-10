Achttien maanden cel voor aanranding zwakbegaafd meisje in Ruddervoorde

Een 74-jarige Ruddervoordenaar is in beroep veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid van een zwakbegaafd meisje.

Op 15 november 2018 ging het slachtoffer een eindje fietsen. Het toen twaalfjarige meisje is zwakbegaafd en heeft de mentale leeftijd van een achtjarige. Toen ze aan de woning van F.N. passeerde, stond de zeventiger in zijn scootmobiel op de oprit. Aangezien hij hardhorig is, vroeg hij of het meisje wat dichterbij kon komen. Hierop betastte de zeventiger het meisje in de schaamstreek en aan de borsten, zowel boven als onder de kledij.

Compleet overstuur fietste het meisje terug naar huis waar ze alles vertelde. Volgens de psychiater zou het meisje – gezien haar beperking – de feiten nooit hebben kunnen verzinnen mocht ze het niet hebben meegemaakt. F.N. betwistte de feiten aanvankelijk, maar op de zitting in eerste aanleg gaf hij de aanranding toe. De rechtbank in Brugge veroordeelde hem tot één jaar met uitstel, maar het parket ging in beroep om een strengere straf te vragen. Het hof van beroep verhoogde de straf naar achttien maanden cel met uitstel. (OSM)