Acht twintigers terecht voor bankkaartfraude bij bejaarde slachtoffers: “Hun zuurverdiende centen in enkele minuten zomaar weg”

“Ik ben niet boos, maar wil alleen dat jullie beseffen dat wat jullie hebben gedaan nog een veel grotere impact heeft dan alleen het verlies van een weliswaar belangrijke som geld.” De dochter van een 96-jarige man uit Kortrijk richtte zich op de rechtbank in Kortrijk naar acht beklaagden uit Limburg en Nederland die schuil gingen achter een bankkaartfraude door valse bankmedewerkers die zo’n 200.000 euro opleverde. Ze riskeren tot vier jaar cel.

In de zomer van 2022 kregen enkele bejaarde slachtoffers uit de Kortrijkse en Waregemse regio plots een telefoontje van een (valse) medewerker van hun bank. “Dat er verdachte transacties op hun rekeningen waren waargenomen”, zo luidde het.

Nauwelijks enkele ogenblikken later, soms nog tijdens het telefoongesprek, arriveerde iemand aan de deur om de slachtoffers te helpen. Ze moesten wel hun bankkaart en pincode geven. In werkelijkheid werd misbruik gemaakt van hun bankkaart en pincode om geld over te schrijven of vliegensvlug (online) aankopen in elektronicazaken te doen.

Gekraakt

“Mijn papa was 96 jaar, een verstandige, sterke, hardwerkende, leidinggevende man die zeven kinderen groot bracht”, vertelt de dochter van Gilbert Leterme uit Kortrijk. Hij kreeg de valse bankmedewerkers op 13 juli 2022 aan de lijn en over de vloer en verloor zo’n 25.000 euro. “Zelfs op zijn gevorderde leeftijd werkte hij op zijn pc en hield hij zijn bankrekeningen bij”, vervolgt de dochter. “Maar door de list werden de rekeningen van onze ouders geplunderd. Geen euro bleef over van hun zorgvuldig bij elkaar gespaarde centen. Vader was in paniek, kon het niet geloven dat hij zich zo had laten manipuleren. Noodgedwongen moest hij de oplichterij aan zijn zoon vertellen, aan de bank en aan de politie. Daarna wou hij er niets meer over horen. Zo verlegen en beschaamd was hij. Zijn vertrouwen in alles en iedereen was weg. Hij wou het vergeten, maar vergat daarbij zichzelf. Zijn gezondheid ging pijlsnel achteruit en hij was het vertrouwen in zichzelf en de medemens kwijt. Het voelde aan alsof hij niets meer kon, niet meer durfde. Hij verloor het stuur van zijn leven. Mijn vader was 96 en had op ieder moment kunnen sterven, maar niet op zo’n onmenselijke manier. Wat hem is aangedaan, heeft hem zo gekraakt dat zijn leven op een afschuwelijke manier is geëindigd. Hij is enkele maanden later, sneller dan verwacht, teleurgesteld, ongelukkig en stilzwijgend overleden. Mijn moeder blijft onrustig en totaal gedesoriënteerd achter. Ik wens niemand zo’n einde toe, niet aan jullie noch aan jullie ouders.”

Organisatie

Het onderzoek bracht acht verdachten uit Genk, Beringen, Dessel en Nederland in het vizier. Volgens de openbare aanklager had Joël M. (24) uit Genk een coördinerende rol in de bende die vanuit Nederland werd aangestuurd. De anderen fungeerden als chauffeur, als ophaler van geld of aangekochte goederen, als valse bankmedewerker aan de telefoon of bij de slachtoffers thuis , … “Zeer goed georganiseerd”, schetste advocate Sarah Leysen, die de nabestaanden van Gilbert Leterme bijstond. “Van zodra in de auto, startten de geldafhalingen al. Dat is goed op camerabeelden te zien. Meteen komt de kaartlezer naar boven om aankopen te doen. Vooral jongeren werden geronseld om op het terrein actief te zijn.”

“Hoe verwerpelijk”, vond advocaat Joost Bonte. Zijn 86-jarige cliënt uit Waregem verloor zo’n 27.000 euro en is ondertussen ook al overleden. Nog vijf andere slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en vroegen hun geld terug. “De bende richtte zich vooral op oudere, kwetsbare slachtoffers”, aldus de openbare aanklager. “Vaak werden de instructies via Snapchat, Signal of Instagram gegeven. De gelden werden vliegensvlug naar Nederlandse en Litouwse bankrekeningen doorgesluisd. Jammer dat we de top van de organisatie niet konden vinden.”

Rolverdeling

“We waren ons niet bewust van het grotere plaatje, dat we een radartje waren in een grotere organisatie”, klonk bij heel wat beklaagden hun verdediging. Voor hun specifieke taak kregen ze vaak slechts enkele honderden euro. “Hij kreeg zijn opdrachten om cash of goederen af te halen en rond te rijden via Snapchat”, aldus de advocate van Galaye K. (23) uit Mol. “Hij kreeg er in totaal 1.800 euro voor. Hij heeft er veel spijt van.” Hij zat 2,5 maanden in voorhechtenis.

“Hij was niet bij alles betrokken en stond geen trapje hoger”, aldus advocate Amber Nabli voor Joël M. (24) uit Genk, die met vier jaar cel de zwaarste straf riskeert. “Hij is zelf op het terrein opgepakt, dat lijkt me niet de taak van een leider te zijn. Hij vloog in de cel, kreeg later een enkelband en moest zich ook nog aan voorwaarden zoals een verbod op sociale media houden. Ook hij kreeg zijn opdrachten van iemand anders. Hij was bijvoorbeeld niet de enige die slachtoffers opbelde. Maar het was verwerpelijk, ingegeven door snel geldgewin.” M. vroeg er met een werkstraf vanaf te kunnen komen.

“Hij liet zich verleiden door advertenties op Snapchat”, aldus advocate Floor Ameye in naam van Pedro T. (22) uit Dessel. “Voor snel geldgewin. Maar snel geld is meestal slecht geld. Hij had het ook helemaal niet nodig.” “Ik dacht niet na, was een meeloper en wou snel geld verdienen”, aldus de jongeman, die zich zowel op 2 als op 5 juli 2022 als valse bankmedewerker voordeed . Hij verbleef tijdens het onderzoek één maand in de cel.

“Ik had beter moeten weten”, vond een 27-jarige vrouw uit Genk. “Twee uren rijden om bij een oude man een bankkaart af te halen, achteraf bekeken was dat verdacht. Maar ik deed het op vraag van een vriend. Pas toen ik vier keer 600 euro met die bankkaart moest afhalen, besefte ik dat er iets fout was. Ik hield er zelf 500 euro aan over, meer niet. Het was een stommiteit.” Zij zat twee maanden in voorhechtenis in de cel, maar vroeg de rechter er uiteindelijk zonder verdere straf of een werkstraf vanaf te kunnen komen. “Ik snap heel goed de woede van de slachtoffers”, luidde het nog. “Het was niet oké en ik heb er veel spijt van, ook al gebeurde het maar één keer.”

Nederlander Yassin Z. (23) kwam via Snapchat in contact met de malafide organisatie. Hij verbleef uiteindelijk achttien maanden in Belgische en Nederlandse gevangenissen. “Hij heeft zijn lesje nu wel geleerd”, aldus zijn advocate. “Pas toen hij werd verhoord, werd hij geconfronteerd met de online aankopen die met de bankkaarten werden gedaan. Dat was helemaal niet zijn bedoeling. Hij ging zwaar in de fout, gewoon om iets bij te verdienen.” Hij vroeg een grotendeels voorwaardelijke straf te kunnen krijgen.

“Ik kwam op café Joël M. tegen. Hij voegde me aan een Snapchatgroep toe en ik speelde taxichauffeur, zonder te weten wie ik waarom naar waar moest voeren”, aldus Nederlander Virgil R. (22). “Per rit kreeg ik 400 euro. Maar ik haalde nooit zelf geld af, had nooit een bankkaart in mijn handen. Pas bij mijn verhoor kreeg ik te horen hoe de vork in de steel zat.” Hij belandde negen maanden in voorhechtenis in de cel. David G. (27) uit Nederland tenslotte had financiële problemen en liet zich verleiden voor snel geldgewin. Hij haalde geld af op 20 juli 2022, maar vloog daar later voor 2,5 maanden voor in de cel. Hij vroeg de rechter dat als voldoende straf te beschouwen.

“Ik ben blij dat ik hier ben geweest en mijn stem heb laten horen”, aldus de dochter van Gilbert Leterme. “Voor mezelf, mijn familie en mijn vader. Ik schrik er wel wat van dat we dan nog zelf stappen zullen moeten ondernemen om eventueel toegekende schadevergoedingen op onze rekening te krijgen.”

Het vonnis volgt op 7 januari. (LSi)