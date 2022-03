Acht maanden voorwaardelijke celstraf voor Hanenaar die heroïne in Kinder Surprise verstopt

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 41-jarige man uit De Haan veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsbezit. In een Kinder Surprise-ei werd 3,3 gram heroïne aangetroffen. Het openbaar ministerie had acht maanden effectieve celstraf gevorderd.

De beklaagde liep op 20 maart 2021 tegen de lamp bij een controle op de kusttram in Blankenberge. John M. had immers 3,3 gram heroïne verborgen in een verrassingsei van Kinder Surprise.

Al 20 jaar verslaafd

Tijdens zijn verhoor verklaarde de veertiger dat hij al twintig jaar verslaafd is en vijf gram heroïne per twee dagen gebruikt.

Het openbaar ministerie bood M. een minnelijke schikking aan, maar die werd nooit betaald. De procureur merkte ook op dat de beklaagde al twee keer eerder werd veroordeeld voor drugsfeiten. In die omstandigheden werd deze keer acht maanden effectieve celstraf en 8.000 euro boete gevorderd.

Probatie-uitstel

Op de zitting legde de beklaagde uit dat hij echt wel wil stoppen met zijn druggebruik. “Ik heb al veel geprobeerd, maar herval altijd”, klonk het. Naar eigen zeggen had hij te weinig geld om de minnelijke schikking onmiddellijk te betalen.

De voorzitter suggereerde een straf met probatie-uitstel, maar M. leek geen trek te hebben in dergelijke voorwaarden. Uiteindelijk gaf hij toch aan dat hij het wilde proberen.