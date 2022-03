Acht maanden met uitstel voor sociale dumping in de transportsector

De 64-jarige zaakvoerder van een transportbedrijf uit Beernem is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf met uitstel voor sociale dumping. Daniel V. maakte gebruik van een Portugese postbusfirma. Het arbeidsauditoraat had een jaar effectieve celstraf gevorderd.

Het bedrijf van Daniel V. kwam eerder al met het gerecht in aanraking. De transportfirma uit Beernem zou in het verleden gewerkt hebben met een Slovaaks postbusbedrijf. De beklaagde werd in België veroordeeld voor die feiten, maar de zaak is ondertussen hangende voor het Europees Hof.

Portugees bedrijf

Tijdens nieuwe controles in Beernem werden in 2017 opnieuw dergelijke inbreuken vastgesteld. Vijf Roemeense vrachtwagenchauffeurs werden zogezegd gedetacheerd door een Portugees bedrijf, maar werkten in de praktijk altijd vanuit België. Opvallend: een aantal van hen had in het vorige dossier ook via de Slovaakse postbusfirma voor V. gewerkt.

Volgens het arbeidsauditoraat werd de constructie opnieuw gebruikt om de Belgische minimumlonen te omzeilen. De chauffeurs zouden daardoor 112.000 euro loon te weinig gekregen hebben. Bovendien werd op die manier 134.000 euro aan sociale bijdragen ontdoken. De attesten van de betaalde sociale bijdragen in Portugal bleken volgens het OM vals te zijn.

Geldboete

De verdediging pleitte dat het arbeidsauditoraat te kort door de bocht gaat door de buitenlandse firma’s als postbusbedrijven te bestempelen. “Voor de Europese Commissie is het land van de vervoersvergunning wel een doorslaggevend argument”, verwees meester Frederik Vanden Bogaerde naar de kwestie waar het Europees Hof zich over buigt. De advocaat suggereerde om desnoods te wachten op uitsluitsel over de interpretatie van die wetgeving. Los daarvan vroeg de verdediging sowieso voor alle feiten de vrijspraak.

Daniel V. werd ook nog veroordeeld tot een geldboete van 24.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Zijn bedrijf moet een verbeurdverklaring betalen van bijna 135.000 euro en een boete van 144.000 euro, waarvan 36.000 euro effectief.