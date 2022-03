Acht maanden cel voor Poperingenaar na beet in hand van politieman

Een man uit Poperinge kreeg van de rechter in Ieper bij verstek 8 maanden cel en geldboete van 400 euro nadat hij een politieman in de hand beet.

Het slachtoffer en zijn collega troffen de beklaagde in een garagebox nadat die in verdachte omstandigheden was gezien op een werf. “Ik wou niet stelen, ik moest dringend naar het toilet.”

Hoewel hij in de buurt woont, vond W.G. uit Poperinge het in de nacht van 4 december 2021 nodig te stoppen op een werf om er naar het toilet te gaan, althans dat beweert de man. Een buur zag een verdacht licht op de plaats en verwittigde de politie. Inspecteurs van politiezone Arro Ieper troffen de man aan in een garagebox. Toen de politiemensen W.G. de boeien omdeden, begon die wild om zich heen te slaan. Hij beet zelfs een van de inspecteurs in de hand. De Poperingenaar ontkende bij zijn ondervraging dat hij een diefstal wou plegen op de werf.

Het parket dagvaardde de verdachte echter wel voor poging diefstal en voor weerspannigheid. W.G. werd bij verstek veroordeeld tot 8 maanden cel en een boete van 400 euro. De beklaagde bleek al 7 andere veroordelingen op zijn naam hebben staan.