Acht maanden cel voor ex-kickbokser die vriendin sloeg voor de ogen van hun kinderen in Torhout

Een 35-jarige man uit Oudenaarde heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden effectieve celstraf gekregen voor zwaar partnergeweld. Zowel zijn ex als haar nieuwe partner deelden in de klappen. Dat de kinderen daar getuige van waren, deerde de voormalige kickbokser niet.

In oktober 2019 liep de relatie tussen beklaagde S.C. en het slachtoffer na drie jaar op de klippen. De Oost-Vlaming kon dit niet verkroppen en drong op 17 mei 2020 de woning van zijn ex in Torhout via de achterdeur binnen. De vrouw zat samen met haar nieuwe partner en enkele vrienden in de jacuzzi. Dat deed bij S.C. de stoppen doorslaan. Hij ging de nieuwe partner van zijn ex te lijf en slingerde een bord naar zijn hoofd. Een vriendin van zijn ex deelde in de klappen en volgens de procureur kreeg ook de ex zelf slagen.

Vuistslag in gezicht

Op 26 mei 2020 wachtte S.C. zijn ex op in haar woning. Toen de vrouw thuiskwam, rook ze onraad en vluchtte ze weg met haar auto. S.C. nam hun dochter mee in zijn wagen en reed zijn ex klem. “Je zal in de koffer belanden om de slagen van je leven te krijgen”, riep hij terwijl hij de vrouw een vuistslag gaf in het gezicht.

S.C. ontkende dat zijn ex op 17 mei 2020 klappen kreeg en de rechtbank zag daar donderdag geen bewijs voor. De slagen aan de nieuwe vriend van zijn ex en haar vriendin ontkende de man niet. Ook de feiten van 26 mei werden niet betwist.

Negen eerdere veroordelingen

S.C. werd in het verleden al negen keer veroordeeld voor geweld. “Ik ben een kickbokser geweest”, getuigde hij op het proces. “Normaal sla ik alles kapot.” Dat hij geweld gebruikte in het bijzijn van de kinderen, kon voor de rechter niet door de beugel. “Dat is voor mij een verzwarende omstandigheid”, stelde ze. Aan het slachtoffer moet S.C. 1.284 euro schadevergoeding betalen. (AFr)