Acht maanden cel voor diefstallen in station en in winkels in Izegem en Roeselare

Een 29-jarige vrouw van Poolse origine is door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot een effectieve celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro voor acht diefstallen in Izegem. Onder meer in winkelcentrum Frunpark was ze actief.

Begin 2020 ging Patrycja S. aan het station van Izegem met een fiets aan de haal. De tweewieler kon later aan het station van Ingelmunster teruggevonden worden. Acht maanden later opereerde ze opnieuw aan het Izegemse station en verdwenen een regenjas en –broek uit een fietstas. Enkele dagen nadien verdwenen lotion en tabak in warenhuis Colruyt in Izegem.

In april en juni 2021 had ze het bij C&A in Roeselare en in vier winkels op het Frunpark op kledij gemunt. In een paskamer van Bristol hoorde een winkelbediende het geluid van de knipbeweging van een schaar. Bij H&M, C&A en Takko verdwenen leggings, een trui en zomerjurken.

“Ik had geen geld en wou niet met lege handen op de verjaardag van een vriendin arriveren”, gaf ze de diefstal bij Bristol toe. Ook de diefstal bij Colruyt bekende ze, maar de andere diefstallen ontkende ze. (LSi)