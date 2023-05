Acht maanden cel gevorderd voor ‘coronakidnapper’ die zijn zes kinderen ontvoerde naar Portugal

Dit zal wel nog een belletje doen rinkelen: de ontvoering van de kinderen van Fanny Talleuw uit Komen-Waasten in 2021. In volle coronacrisis besloot de papa van de zes kinderen hen weg te brengen naar Portugal, om hen zo van de vaccinatiegevaren te vrijwaren. Na 101 dagen kon de politie de kinderen terug naar de moeder brengen. Het parket vordert nu een celstraf van acht maanden voor de man. Hij kon ook zijn versie van de feiten delen.

Het was het eerste en meteen ook enige geval van een coronaontvoering dat ons land kende, een ontvoering waarmee Komen-Waasten de internationale pers haalde. In de zomer van 2021 konden de zes kinderen van Fanny Talleuw op bezoek naar hun papa, van wie de moeder gescheiden leefde. Op het voorziene tijdstip keerden de kinderen echter niet terug en verdwenen ze volledig van de radar. Wat volgde was een pure nachtmerrie die meer dan drie maanden duurde.

Tegen vaccins

“De vader groeide tijdens de coronacrisis uit tot een extreme anticonformist”, klinkt het in een mededeling van het parket. “De man was ervan overtuigd dat iedereen die het vaccin zou krijgen, een gruwelijk dood ging sterven. Daarnaast was hij er ook van overtuigd dat iedereen die in aanraking zou komen met een gevaccineerd persoon, ook zou sterven. Zijn intenties waren wel goed, alleen liet hij zich meeslepen door gelijkgezinden. Daardoor liep het verhaal volledig uit de hand en hield hij de kinderen 101 dagen lang verborgen.”

“Ook de moeder kreeg geen enkel teken van leven meer. Uiteindelijk konden de Franse politiediensten hem in Lourdes oppakken en werden vijf van de zes kinderen terug naar de moeder gebracht. Hoewel de feiten bewezen zijn, zal de Procureur Des Konings wel rekening houden met enkele verzachtende omstandigheden. Zo zijn de kinderen nooit fysiek in gevaar geweest en liet de man zich ook ophitsen door de enorme media-aandacht die aan het verhaal werd gegeven. Hij kreeg ondertussen een contactverbod opgelegd en mag zijn kinderen niet meer zien. De oudste van de zes is meerderjarig en kan dus gaan en staan waar hij wil.”

Het parket vorderde een celstraf van 8 maanden. Uitspraak volgt op 6 juni.