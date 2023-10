Acht maanden cel en forse boetes voor zwartwerk in Zeebrugs visverwerkingsbedrijf

De Brugse correctionele rechtbank heeft een visverwerkingsbedrijf voor zwartwerk en illegale tewerkstelling veroordeeld tot 456.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. De 58-jarige Duitse zaakvoerder kreeg acht maanden effectieve celstraf en 91.200 euro boete. Voor mensensmokkel werden alle beklaagden vrijgesproken.

De bal ging aan het rollen toen een slachtoffer op 11 december 2019 naar de scheepvaartpolitie in Zeebrugge stapte. De Roemeen wilde een klacht neerleggen voor mensenhandel bij een visverwerkend bedrijf.

Beperkte vergoeding

Roemeense, Moldavische en Oekraïense werknemers moesten voor een te beperkte vergoeding veel meer dan 38 uur per week werken. De 53-jarige Nederlander T.A. werd als manager op de werkvloer aangewezen.

Bij de controle werd de volgende dag vastgesteld dat vier werknemers een valse Roemeense identiteitskaart voorlegden. Twee andere personeelsleden hadden geen arbeidskaart.

Gehuurde panden

De slachtoffers zouden via internet in contact gekomen zijn met de Duitse firma, maar werkten enkel in België. De werknemers verklaarden dat ze hun opdrachten meestal kregen van T.A., maar soms ook van een zekere ‘Kees’.

Die 56-jarige Nederlander C.V. was bij de controle ook op het bedrijf aanwezig. Ten slotte verbleven de buitenlandse werknemers in enkele panden die gehuurd werden door de H.G., de Duitse zaakvoerder.

Vrijspraak voor mensensmokkel

Het arbeidsauditoraat vervolgde de drie betrokkenen en het bedrijf voor mensensmokkel, maar daar was volgens de rechtbank geen sprake van.

Volgens de rechters werd immers niet aangetoond dat ze het verblijf van mensen zonder papieren organiseerden met het oog op een vermogensvoordeel. Ook voor het opzetten van een criminele organisatie werden de beklaagden vrijgesproken.

Valse identiteitskaarten

Anderzijds werd vastgesteld dat negentien werknemers niet correct gemeld werden bij de RSZ. Bovendien werden zeventien slachtoffers ook niet correct uitbetaald.

Ten slotte bleek dat zes mensen eigenlijk zelfs helemaal niet in België mochten werken. A. werd wel als enige verantwoordelijk gesteld voor de vier werknemers met valse Roemeense identiteitskaarten.

Boete en celstraf

De rechtbank veroordeelde het visverwerkingsbedrijf uiteindelijk tot 456.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. H.G. kreeg acht maanden effectieve celstraf en 91.200 euro boete opgelegd.

A. en V. werden ten slotte allebei veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel en tot 91.200 euro boete, waarvan 22.800 euro effectief.