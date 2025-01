Acht jongemannen veroordeeld na bankfraude, kwetsbare personen voor iets meer dan 200.000 euro opgelicht

Acht jongemannen zijn in de Kortrijkse rechtbank veroordeeld wegens bankfraude. Door zich te presenteren als bankmedewerkers kregen zij de bankkaarten van oudere kwetsbare personen in hun bezit. Zo werd een bedrag van 204.386 euro ontvreemd.

De bal ging aan het rollen nadat een oudere vrouw uit Kortrijk op 5 juli 2022 aangifte had gedaan bij de politie voor oplichting via internet. Ze werd opgebeld door een onbekend Nederlands telefoonnummer. De persoon stelde zich voor als bankmedewerker en vertelde dat haar bankkaart misbruikt was. Hij zou iemand langs sturen om haar bankkaart mee te nemen. Later merkte de vrouw dat er geld van haar rekeningen was gehaald en aankopen werden gedaan in Mediamarkt.

Kwetsbare personen

Tijdens het onderzoek kwamen vier Nederlanders, drie Belgen en een Angolees uit Limburg of Nederland in beeld als verdachten. Telkens overtuigden ze oudere mensen, met soms een fysieke of psychische kwetsbaarheid, dat er een probleem was met hun bankkaart. Via die list verkregen ze hun bankkaart met bijbehorende pincode. Vervolgens haalden ze grote sommen geld af of deden ze online aankopen.

Vonnis

De eerste beklaagde werd dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden met uitstel. Op zijn rekeningen vond de politie een aantal betalingen terug die aan de feiten kon worden gelinkt. De anderen kregen voor hun aandeel bij de bankfraude celstraffen met uitstel tussen twaalf maanden en twee jaar. Twee mannen kregen een werkstraf van respectievelijk 150 en 70 uur. In zijn vonnis hield de rechter rekening met de ernst van de feiten, maar ook met de jonge leeftijd en het relatief gunstige strafverleden van de beklaagden.